سجل واحصل.. على 100دينار قيمة المكرمة الملكية الأردنية لعام 2024 وأهم شروط التسجيل

أعلن الملك عبدالله الثاني عن صرف مكرمة ملكية للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل توفير متطلبات المستحقين الأساسية وتخفيف الأعباء عليهم، ولكن للحصول عليها يلزم توافر بعض الشروط ويجب اثبات عدم صرف هذه المكرمة في استثمار أو أغراض ترفيهية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر قيمة المكرمة الملكية الأردنية وأهم شروط الحصول عليها.

قيمة المكرمة الملكية الأردنية

أوضح الصندوق الوطني الأردني عن قيمة المكرمة الملكية الأردنية حيث أعلن الملك عبدالله الثاني عن صرف منحة مالية تقدر ب100 دينار أردني في شهر رمضان الكريم وذلك من أجل تخفيف عبء المصروفات خلال هذا الشهر على المواطنين محدودي الدخل أو الأسر التي ليس لديها دخل شهري ثابت.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

يمكن التسجيل للحصول على المكرمة الملكية الأردنية من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع تكافل المخصص لصندوق المعونة الوطنية.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من ثم يتم الضغط على خيار التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية.

سيظهر استمارة تقديم يجب على المتقدم أن يقوم بكتابة البيانات الخاصة به، ويلزم تحري الدقة عند إدخال هذه البيانات.

وأخيرًا يتم الضغط على زر تسجيل.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية الأردنية

يوجد عدة شروط يجب توافرها حتى يتم التسجيل للحصول على منحة المكرمة الملكية الأردنية، نتعرف عليها فيما يلي: