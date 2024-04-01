عاجل.. بدء صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024 بالزيادة الأخيرة

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يبحث عن اجابتها الكثير من مواطني دولة العراق المتقاعدين، لهذا قامت وزارة المالية العراقية بالإجابة على هذا السؤال موضحة موعد الصرف وهو ما سنتعرف عليه خلال هذه السطور في هذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يرغب الكثير من المواطنين العراقيين المحالين على المعاش معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لهذا أوضحت وزارة المالية أنه من المحدد أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك في حالة عدم مزامنة هذا اليوم يوم إجازة في البلاد حيث أنه إذا وافق هذا اليوم يوم عطله فانه يتم تغيير موعد الصرف وفقا لما تحدده الدولة، وعلى هذا فإنه من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر ابريل لعام 2024 يوم الاثنين الموافق واحد من شهر أبريل 2024.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بدولة العراق

أتاحت وزارة المالية العراقية للمواطنين المتقاعدين إمكانية الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة وهذا من خلال أجراء الخطوات التالية: