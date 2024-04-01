“مبروك لأصحاب المعاشات”.. بدء صرف معاشات شهر أبريل 2024 منذ ساعات بالزيادة الأخيرة
أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة المعاشات خلال الفترة الماضية، وقام العديد من مواطني جمهورية مصر العربية المحالين على المعاش بالبحث ومعرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة لهذا أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن هذا الموعد وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة من خلال هذا المقال.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
ما هو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يلحق عن اجابتها الكثير من المواطنين المتقاعدين لهذا أجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على هذا السؤال موضحة بأنه سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل لعام 2024 يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أبريل 2024 على أن تستمر عملية الصرف لمدة سبعة أيام لتنتهي يوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2024.
زيادة المعاشات شهر أبريل 2024
يريد العديد من أصحاب المعاشات معرفة جدول المعاشات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ نسبتها 15% بحد أدنى يصل إلى 170 جنية مصري، وبحد أقصى يصل إلى 1635 جنية مصري، حيث جاء جدول المعاشات بعد الزيادة على النحو التالي:
- سوف يصبح معاش المواطن الذي كان يحصل على 1300 جنيه مصري 1495 جنية.
- سوف يحصل المواطن المتقاعد على معاش 1725 جنية مصري بدلا من 1500 جنية مصري.
- المواطن المتقاعد الذي كان يحصل على معاش 2000 جنية سوف يحصل على معاش بقيمة 2300 جنيه بعد الزيادة.
- سوف يحصل المتقاعد على معاش 2875 جنية مصري بعد زيادة المعاشات بدلا من 2500 جنية.