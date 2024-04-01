“مبروك لأصحاب المعاشات”.. بدء صرف معاشات شهر أبريل 2024 منذ ساعات بالزيادة الأخيرة

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة المعاشات خلال الفترة الماضية، وقام العديد من مواطني جمهورية مصر العربية المحالين على المعاش بالبحث ومعرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة لهذا أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن هذا الموعد وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ما هو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يلحق عن اجابتها الكثير من المواطنين المتقاعدين لهذا أجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على هذا السؤال موضحة بأنه سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل لعام 2024 يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أبريل 2024 على أن تستمر عملية الصرف لمدة سبعة أيام لتنتهي يوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2024.

زيادة المعاشات شهر أبريل 2024

يريد العديد من أصحاب المعاشات معرفة جدول المعاشات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ نسبتها 15% بحد أدنى يصل إلى 170 جنية مصري، وبحد أقصى يصل إلى 1635 جنية مصري، حيث جاء جدول المعاشات بعد الزيادة على النحو التالي: