أفضل هواتف شاومي 2024 : كُــل الفئات بأسعار بسيطة تناسب الجميع

تتميز شركة شاومي أنها تطرح في السوق هواتف بإمكانيات مميزة مع سعر مناسب، لذلك هناك مجموعة من الهواتف تعتبر من أفضل هواتف شاومي لما تمتلكه من إمكانيات عالية الجودة سواء كان في البطارية أو في تصميم الجهاز من حيث المساحة ونوع الشاشة والكاميرا ومساحة الذاكرة المتاحة في الهاتف، لذلك نوضح في السطور التالية أفضل أنواع الهواتف التي تم طرحها من شركة شاومي.

أفضل هواتف شاومي 13 الترا

هناك مجموعة من الهواتف التي تم طرحها من قبل شركة شاومي، وتلك الهواتف تعتبر من أفضل هواتف شاومي ومن هذه الهواتف هاتف شاومي 13 الترا، ويكون مواصفاته كالآتي:

يحتوي على شاشة كبيرة بسرعة 120 هرتز مع حماية قوية بالإضافة للسطوع العالي، بالإضافة لمعالج بتقنية 4 نانو متر، وذاكرة تخزين 4.0، يعمل بنظام اندرويد13.

مصمم بأربع كاميرات تدعم تصوير الفيديو بجودة 4k، مع دعم التصوير البطئ، مع وجود سماعات ستيريو ستيكر، وتعمل بشبكة 4G، بالإضافة لبطارية تبلغ 500 مللي امبير.

اوفر خاصية الشحن السريع التي تصل ل 99 واي مع خاصية الشحن اللاسلكي فهو يصل ل50 واط.

الهاتف من الخلف مصنوع من السيراميك الذي يقوم بمقاومة الغبار والماء، ومن الأمام مصنوع من الغوريلا.

أهم مواصفات هاتف شاومي الترا13

يعتبر من أفضل هواتف شاومي التي تم طرحها في السوق لاحتوائه عدد من المواصفات وهي كالتالي: