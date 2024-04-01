وداعاً لملل أطفالك.. تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعرب سات

تردد قناة وناسة، من بين قنوات الأطفال التي تبرز بتقديم محتوى مميز ، وفقرات ترفيهية وأغاني متنوعة، تتألق قناة وناسة بيبي، وتمكنت هذه القناة في الفترة الأخيرة من جذب نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، حيث يحرص الآباء والأمهات والأطفال على مشاهدتها معًا، ونحن هنا لنقدم لكم أهم إحداثيات تردد قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية المختلفة، فتابعونا للمزيد.

تردد قناة وناسة بيبي

من بين الترددات الأكثر بحثًا في الفترة الأخيرة على محركات البحث جوجل، يتصدر تردد قناة وناسة بيبي، ولهذا السبب، قمنا بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بتردد القناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وفيما يلي تفاصيل ذلك:

تتواجد القناة على القمر الصناعي وناسة نايل سات.

تردد القناة هو 11470.

معدل الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو ⅚.

الجودة المتوفرة هي SD.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

على القمر الصناعي عرب سات، تتواجد قناة وناسة. تردد القناة هو 11270. معدل تصحيح خطأ القناة هو ¾. معدل الترميز هو 27500. جودة القناة هي HD.

خطوات تنزيل قناة وناسة بيبي على الرسيفر

استقبال قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، يتطلب اتباع الخطوات التالية: