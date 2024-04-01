مفيش قلق على أطفالك من النهاردة.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات وعرب سات.. مفتاح عالم السعادة في إيدك

أصبح الطلب على تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مرتفع للغاية مما دفعنا لرصد كافة التفاصيل، حيث تعد قناة وناسة واحدة من أفضل قنوات الأطفال، حيث تقدم محتوى طفولي مميز يجذب العديد من المتابعين، بالإضافة إلى الأناشيد الإسلامية التي تشجع على الأمانة والصدق والإخلاص، وتعزز جميع القيم الأخلاقية بطريقة كرتونية ملهمة لتعليم الأطفال أساليب التربية الدينية بطريقة لطيفة.

تردد قناة وناسة بيبي

طفلك الصغير يمكنه مشاهدة المحتوى المميز الذي تقدمه قناة وناسة، تُعتبر من بين أفضل قنوات الأطفال المحبوبة، لذا، قد يرغب البعض في إضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بهم ليتمتع الأطفال بمتعة المشاهدة، يمكنك القيام بذلك عبر استخدام تردد قناة وناسة بيبي الجديد، والذي يأتي كالتالي:

تردد: 11595.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD)

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

لضبط قناة وناسة الجديدة عبر القمر الصناعي عربسات، استخدم التردد التالي:

تردد: 11270. معامل ترميز: 27600. جودة القناة: عالية الوضوح (HD). معدل تصحيح الخطأ: 3/4. القناة مجانية تماماً وغير مشفرة.

أغاني قناة وناسة بيبي

تهتم قناة وناسة للأطفال بتقديم محتوى يجذب انتباههم، مثل أفلام الكرتون والأناشيد وغيرها، ومن بين الأغاني التي تقدمها القناة كالتالي:

لولو الشطورة.

وينك يا لولو.

لولو أصبحت شرطية.

أنا لولو ساعدوني.

حرامي سرق لولو.

انشودة يا شرطي حرامي.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد على التلفزيون

يمكنك الآن ضبط التردد الجديد لقناة وناسة، عبر الخطوات التالية: