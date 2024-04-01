دللي نفسك و ضيوفك بأشهى الحلويات.. طريقة عمل السابلية زي المحلات.. اصنعيها بيديك وأبهرِي عائلتك

يمكنك معرفة طريقة عمل السابلية زي المحلات، حيث يعد تحضير السابلية الأصلي الفاخر في المنزل باستخدام هذه الوصفة سيضمن الحصول على أفضل النتائج منذ البداية، حيث تعتبر هذه الوصفة واحدة من أفضل وأسهل الطرق لتحضير السابلية بمقادير دقيقة بنسبة 100%، والسابلية من بين أشهر أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرين بسبب هشاشته ونعومته.

طريقة عمل السابلية زي المحلات

باستخدام مكونات بسيطة، يمكن لربة الأسرة تحضير السابلية الأصلي الفاخر في المنزل، عند اتباع هذه الوصفة، يمكنك التأكد من الحصول على أفضل النتائج، وتتمثل الطريقة في الآتي:

تحتاج الوصفة إلى 2 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدام (منخول).

يجب استخدام 1/2 كوب من السكر (يفضل استخدام سكر بودرة).

يضاف بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

يمكن استخدام ملعقة من الفانيليا السائلة أو كيس فانيليا.

يضاف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

يحتاج إلى ثلاثة أرباع كوب من السمن.

طريقة تحضير السابلية في البيت

يمكن تحضير السابلية في المنزل والحصول على أفضل النتائج منذ البداية، حيث تضمن هذه الوصفة النجاح بنسبة 100%.

تبدأ العملية بإحضار إناء كبير وإضافة السكر البودرة والسمن، ثم استخدام المضرب الكهربائي لخلط المكونات حتى تتجانس. بعد ذلك، يتم إضافة البيض والفانيليا ومواصلة الخفق، تليها إضافة الدقيق ومسحوق الخبز بالتدريج مع استمرار الخفق حتى تحصلي على عجينة متجانسة. يجب رش الدقيق على سطح مستوٍ وتمدد العجينة عليه حتى تصل إلى سماكة نصف سم، ثم يتم قطعها حسب الرغبة. توضع القطع في صينية مدهونة وتخبز في فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة فقط، وبعد الانتهاء تخرج وتترك لتبرد قبل التقديم. يمكن تزيينها باستخدام الشوكولاتة والمكسرات حسب الرغبة الشخصية.

نصائح لنجاح السابلية زي المحلات