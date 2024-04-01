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تحميل واتساب جي بي برو .. اليكـــم أفضل نسخة من الواتس WhatsApp gb pro : مزايا جبـارة
تحميل واتساب جي بي برو
يبحث الكثير من الأشخاص عن تحميل واتساب جي بي برو وذلك لما يتميز به من مميزات فريدة عن باقي النسخ من تطبيق الواتساب، وهو أنه يتميز بوجود وجهات عديدة ومتميزة بالإضافة إلى إمكانية إرسال عدد كبير جدا من الرسائل من خلاله، كما أنه يمكنه الاحتفاظ بعدد كبير جدا من الدردشات، فإذا أردت أن تتعرف على كيفية تحميله، فأكمل قراءة هذا المقال
كيفية تحميل واتساب جي بي برو
يوجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها تحميل واتساب جي بي برو ومنها:
- اختر برنامج المتصفح حسب نوعية هاتفك ثم قم بكتابة اسم التطبيق عليه سوف يظهر إليك لينك للتحميل، ولكن عليك أن تختار المواقع المعروفة بامانها وخصوصيتها حتى لا يتم اختراق هاتفك.
مميزات واتساب جي بي برو
هناك عدة مميزات يمكن أن تستمتع بها عند تحميل واتساب جي بي برو، هذه المميزات كالآتي:
- يمكن للمستخدم التحدث مع الأصدقاء بشكل فردي أو جماعي.
- يسمح بإرسال العديد من ملفات الصوت والفيديو سواء كانت بحجم كبير أو صغير بشكل بسيط دون وجود عوائق.
- تستطيع إخفاء نشاطك على الواتس عن الآخرين حيث إن التطبيق به خاصية إخفاء الظهور.
- كما أنه يمكنك التحدث مع شخص ما عبر التطبيق دون معرفة الآخرين.
- يمكنك التواصل مع عدد كبير من الأفراد والأصدقاء وإرسال ما تريده من ملفات أو تفاصيل لكل منهم على حدة.
- ومن المميزات الفريدة التي يتميز بها تطبيق واتساب جي بي برو أيضا أنه يسمح بضبطه للرد التلقائي على الرسائل في حالة انشغال المستخدم.
- تستطيع ضمان عدم مشاهده أحد لمحادثاتك عبر التطبيق وذلك من خلال حمايتها بكلمات مرور أو بصمات أصابع.
- تستطيع أيضا أن تغير نوعية خط الكتابة إلى أنواع كثيرة يصل إلى 30 نوعا.
- بإمكانك أيضا أن تحذف الرسائل المرسلة قبل أن يشاهدها المرسل إليه كما يمكنك أن تحذف الرسائل التي تم إرسالها إليك عن طريق الخطأ.
- يمكنك ضبط إعدادات الجهاز لمعرفة من قام بإرسال الرسائل اليك سواء بشكل فردي او جماعي.