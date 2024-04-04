دعاء لاولادي في ليلة القدر وأحمل أدعية في العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان لعام 1445هـ

ينتظر المسلمون حاليًا تحديد ليلة القدر، المتوقع وقوعها في العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان لعام 1445هـ، سعيًا لمضاعفة أدعيتهم، اعتقادًا بزيادة فرص استجابة الدعاء خلالها، في هذا الزمن، يجتهد المسلمون في البحث عن دعاء لاولادي في ليلة القدر، راجين لهم كل خير وتحقيق الأماني الطيبة لذرياتهم.

دعاء لاولادي في ليلة القدر

إذا كنت تبحث غن أفضل دعاء لاولادي في ليلة القدر مستحب في ليلة القدر خلال شهر رمضان لعام 1445هـ، ستجد هنا عدد من الأدعية الرائعة:

اللهم بأسمائك الحسنى، يا حي يا قيوم، بارك لي في أبنائي وذريتي.

يا رب، احفظ أولادي من كل سوء ووفقني لبرهم.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهم ونور صدورهم.

يا الله، اجعل أولادي مباركين أينما كانوا وهدهم لكل خير تحبه وترضاه.

اللهم استجب دعائنا في هذه الليلة المباركة ولا تردنا خائبين.

ربي، اطل في عمر أبنائي على طاعتك واحفظهم بحفظك.

اللهم أسعد أبنائي سعادة تغمر قلوبهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون.

يا رب، في ليلة القدر، أمنتك على أبنائي، فاجعل لهم سيرة طيبة بين الناس.

يا الله، وفق أبنائي لاختيار أصحاب الخير والفلاح.

اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة.

أجمل أدعية ليلة القدر

تتنوع أدعية ليلة القدر التي يمكن الدعاء بها في العشر الليالي الأخيرة من رمضان، ومن بينها: