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دعاء لاولادي في ليلة القدر وأحمل أدعية في العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان لعام 1445هـ
ينتظر المسلمون حاليًا تحديد ليلة القدر، المتوقع وقوعها في العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان لعام 1445هـ، سعيًا لمضاعفة أدعيتهم، اعتقادًا بزيادة فرص استجابة الدعاء خلالها، في هذا الزمن، يجتهد المسلمون في البحث عن دعاء لاولادي في ليلة القدر، راجين لهم كل خير وتحقيق الأماني الطيبة لذرياتهم.
دعاء لاولادي في ليلة القدر
إذا كنت تبحث غن أفضل دعاء لاولادي في ليلة القدر مستحب في ليلة القدر خلال شهر رمضان لعام 1445هـ، ستجد هنا عدد من الأدعية الرائعة:
- اللهم بأسمائك الحسنى، يا حي يا قيوم، بارك لي في أبنائي وذريتي.
- يا رب، احفظ أولادي من كل سوء ووفقني لبرهم.
- اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهم ونور صدورهم.
- يا الله، اجعل أولادي مباركين أينما كانوا وهدهم لكل خير تحبه وترضاه.
- اللهم استجب دعائنا في هذه الليلة المباركة ولا تردنا خائبين.
- ربي، اطل في عمر أبنائي على طاعتك واحفظهم بحفظك.
- اللهم أسعد أبنائي سعادة تغمر قلوبهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون.
- يا رب، في ليلة القدر، أمنتك على أبنائي، فاجعل لهم سيرة طيبة بين الناس.
- يا الله، وفق أبنائي لاختيار أصحاب الخير والفلاح.
- اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة.
أجمل أدعية ليلة القدر
تتنوع أدعية ليلة القدر التي يمكن الدعاء بها في العشر الليالي الأخيرة من رمضان، ومن بينها:
- اللهم أنت الجواد للمطيعين وصاحب الفضل العميم والرحمة الواسعة، نسألك تدبير أمورنا وتحسين عاقبتنا.
- أدعوك يا ربي لتغفر لنا ما مضى من زلاتنا وذنوبنا.
- يا من بيده خزائن الخير اللامحدود، املأ قلوبنا من فيوضات رحمتك.
- اللهم امنحنا العافية واعف عنا، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، واغفر لنا خطايانا.
- يا الله، اجعلنا من المهتدين الهادين في هذه الدنيا.
- نعوذ بك من غواية الدنيا وشهواتها.
- يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك.
- اللهم ارزقنا توفيق حسن عبادتك وطاعتك.
- يا من إليه ترفع الدعوات وتتجه الآمال، نسألك رحمة تستغني بها عن سواك.