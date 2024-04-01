أحدث موبايل سامسونج بمواصفات عالية تُذهل مستخدميها من الشباب .. دلوقــت احسن من الايفون وبنصف سعره

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع هواتف سامسونج عن غيرها من الهواتف الذكية فقام الكثير بالبحث عن أحدث هاتف سامسونج، لذلك استطعنا أن نجد أحدث موبايل سامسونج لعام 2024 هو هاتف سامسونج إس 24 ألترا ، فهو من أحدث الهواتف التي وصلت يوم 17 يناير وآخر إصدارات شركة سامسونج وسوف نوضح أهم التفاصيل والمواصفات الخاصة به من خلال المقال التالي.

مواصفات أحدث موبايل سامسونج إس 24 ألترا

يعد ذلك الهاتف من الهواتف الذكية ويعتبر احدث موبايل سامسونج، و يكون حجم الشاشة حوالي 6.8 بوصة.

تتميز الشاشة بجودة 1440 × 3120 بيكسل.

يكون معدل تحديث الشاشة حوالي 120 هيرتز.

يصل معدل سطوع الشاشة إلى 2800 شمعة.

يوجد بها أربعة كاميرات في الخلف تكون الكاميرا المقربة حوالي 50 ميجا بايت، الكاميرا الثانية بدقة 10 ميجا بايت، الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل.

الفيديوهات بجودة 4k .

تكون الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل .

تكون سعة البطارية حوالي 5000 ملي أمبير.

يوجد معه شاحن سريع بقوة 45 واط يوجد معه شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.

يوجد به بصمة في الشاشة.

يكون مقاوم للغبار والماء على بعد 1,5 متر خلال نصف ساعة .

يمكن أن نقوم بتركيب بطاقة خارجية.

متاح داخل الأسواق المصرية في شهر يناير2024 .

سعر الهاتف وصل إلى 20,880 جنيه مصري.

يوجد منه إصدار 256 جيجا مساحة عشوائية 8 جيجا بايت.

يوجد منه الكثير من الألوان.

مميزات هاتف سامسونج إس 24 ألترا

عندما نقوم بشراء أحدث موبايل سامسونج نحصل على الكثير من المزايا وهي.