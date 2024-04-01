زيادة 100 ريال للفرد قيمة المكرمة الملكية الأردنية كيفية الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

يقوم العديد من المواطنين في الأردن بالبحث عن رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 حيث توفر الحكومة الأردنية العديد من المساعدات والمنح المالية في إطار البرنامج الملكي وهي المكرمة الملكية الأردنية خصوصاً خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك المملكة الأردنية الهاشمية تعمل على توفير الدعم للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية الصعبة خاصة خلال الفترة الأخيرة فيما يلي سنكشف عن كيفية التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين في الاردن عن كيفية التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية حيث من المحدد أن يتم صرف مساعدات مالية للمواطنين المستحقين بقيمة 100 دينار أردني وذلك قبل عيد الفطر المبارك 2024 والذي يوافق يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل الجاري وإليكم خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية:

يجب الدخول عبر صندوق المعونة الأردنية الهاشمية من هنا .

يجب تسجيل البيانات المطلوبة من الرقم القومي ورقم الهاتف.

ثم قم بتقديم جميع الأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

بعد التعرف على رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية يتسائل الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول عل المكرمة الملكية الأردنية والتي حددتها الحكومة الاردنية عبر موقعها الرسمي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في الأردن بشكل دائم.

يجب أن لا يحصل المتقدم على مصدر داخل ثابت.

يجب أن يكون من الأسر محدودي الدخل.

متى يتم توزيع المكرمة الملكية

تم توزيع المكرمة الملكية بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نهاية شهر رمضان في العامين السابقين يتوقعها كل عام الأشخاص المستحقين لها لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم يتم توزيعها وفقا لشروط وضوابط محددة وتستهدف فئات معينة في السابع من شهر رمضان لعام 1445 هجري.