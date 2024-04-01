داونلــود هسـا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة : رابط مظلتي الدفعة السابعة كل المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية يبحث عنها الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة من يتم صرف المعونة لهم بحيث من المقرر أن تصرف تلك المعونة قبل العيد من أجل مساعدتهم في شراء احتياجتهم الأساسية، ولذلك هناك أسماء من المقرر إخراجها في تلك المعونة بعد إجراء الدراسة عليهم والتأكد من حاجتهم للحصول عليها.

اسماء الرعاية الاجتماعية

وقد تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن الموعد المحدد لصرف المعونة رابـط منصة مظلتي بحيث يتم الحصول عليها من قبل المستحقين اللذين تدرج أسماءهم للحصول عليها، وقد تم إجراء دراسة على هؤلاء الأشخاص للتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك المعونة المقرر صرفها لهؤلاء الأشخاص.

بحيث تم وضع مجموعة من الشروط التي يتم بناء عليها صرف المعونة والحصول عليها ومعرفة المستحقين للحصول عليها، وحددت تلك المعونة مع تحديد موعد صرفها للمستحقين لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومواجهة ظروف المعيشة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قبل الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل تم اختبار موافتهم للشروط الموضوعة بحيث هناك مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة العراقية والذي يتم بناء عليها صرف المعونة، وجاءت تلك الشروط كالتالي: