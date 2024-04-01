قبل الصرف بساعات.. وزير التموين يعلن اسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024.. مفاجأة سارة لجميع المواطنين.. أهلا رمضان
اسعار السلع التموينية لشهر أبريل
اسعار السلع التموينية، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماعه مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة أمس، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، وأشار إلى استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن وزير التموين وجه مديري المديريات بضرورة بدء تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، وأشار إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية.
آخر أخبار وزارة التموين اليوم
هذه وقد أشار معاون الوزير المتحدث الرسمي إلى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير شملت إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا، ومن جانبها، تبدأ وزارة التموين، اليوم الإثنين، في صرف المقررات وحصص السكر الحر إلى باقي المستفيدين على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز حتى التاسعة مساءً، وتقوم منافذ وزارة التموين بتسجيل عمليات صرف السكر الحر بالبطاقة التموينية على “سيستم صرف المقررات”، ويمكن لمن صرف مقررات الشهر الجاري خلال الأيام السابقة صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو دون أي مشاكل.
نصيب الفرد من بطاقة التموين شهر أبريل
وتواصل منافذ وزارة التموين صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية.
- حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية بواقع زجاجة زيت للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.
- وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.
اسعار السلع التموينية لشهر أبريل
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.
- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.