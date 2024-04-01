قبل الصرف بساعات.. وزير التموين يعلن اسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024.. مفاجأة سارة لجميع المواطنين.. أهلا رمضان

اسعار السلع التموينية، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماعه مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة أمس، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، وأشار إلى استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن وزير التموين وجه مديري المديريات بضرورة بدء تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، وأشار إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية.

آخر أخبار وزارة التموين اليوم

هذه وقد أشار معاون الوزير المتحدث الرسمي إلى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير شملت إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا، ومن جانبها، تبدأ وزارة التموين، اليوم الإثنين، في صرف المقررات وحصص السكر الحر إلى باقي المستفيدين على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز حتى التاسعة مساءً، وتقوم منافذ وزارة التموين بتسجيل عمليات صرف السكر الحر بالبطاقة التموينية على “سيستم صرف المقررات”، ويمكن لمن صرف مقررات الشهر الجاري خلال الأيام السابقة صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو دون أي مشاكل.

نصيب الفرد من بطاقة التموين شهر أبريل

وتواصل منافذ وزارة التموين صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية.

حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية بواقع زجاجة زيت للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة. وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

اسعار السلع التموينية لشهر أبريل