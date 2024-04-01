وزارة التربية الوطنية بالمغرب تعلن عن شروط مباراة التعليم دورة أبريل وموعد الإختبارات

صرحت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن بدء التسجيل في مباراة التعلم دورة أبريل لاختيار المعلمين والمعلمات المناسبين في كافة التخصصات الدراسية، وذلك من خلال إجراء الإختبارات الكتابية والشفاهية، ولكن للتقديم يلزم توافر العديد من الشروط، والتي سنتعرف عليها من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر أهم اختبارات مباراة التعليم دورة أبريل.

شروط مباراة التعليم دورة ابريل

يوجد عدة شروط اعلنتها وزارة التعليم الوطنية بالمغرب يجب توافرها من أجل التسجيل في مباراة التعليم دورة أبريل، نتعرف عليها فيما يلي:

يجب ألا يكون قد صدر على المتقدم أي حكم قضائي.

على المتقدم أن يكون مغربي الجنسية.

يلزم عدم وجود وظيقة متاحة للمتقدم سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.

يجب الحصول على ترخيص المشاركة للموظفين.

يلزم تقديم صورة من مستند البطاقة الوطنية.

يجب حصول المتقدم على إجازة في التربية في تخصصه.

عدم وجود أمراض مزمنة تعوق العمل.

من شروط مباراة التعليم كذلك أنه يلزم أن يكون المتقدم غير مسجل في سجل التأديب.

على المتقدم أن يكون عمره فوق 30 عام.

اختبارات مباراة التعليم دورة أبريل

بعد توافر الشروط التي ذكرناها في المترشح، سوف يخضع المقبولين إلى اختبارات، حيث سوف يتم التسجيل من خلال مراكز الجمهوية في اليوم 13 واليوم 14 من شهر مايو، وفي حالة التأخر عن هذه المواعيد، سوف يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين، والجدير بالذكر أن 25 % من المقاعد سوف ترجع إلى ذوي الصفة، كما أن 7 % لذوي الإعاقة، وفيما يلي سنوضح اختبارات مباراة التعليم بالمغرب:

الاختبار الكتابي

وهو عبارة عن اختبار في مادة التخصص لكل معلم، درجة النجاح به 20 درجة، وهذا الاختبار مدته 4 ساعات، كما يوجد كذلك اختبار ديداكتيك درجة النجاح به 12 ومدته ساعتان، كما يوجد اختبار علوم التربية لمدة ساعتين درجة النجاح به 8.

الاختبار الشفوي

وفي هذا الاختبار يقوم المعلم بشرح درس في مادة التخصص لمدة 28 دقيقة أمام لجنة متخصصة معامل النجاح به 20.