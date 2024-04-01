دمعة الفرح تعود للعيون مع انخفاض.. سعر البصل اليوم الاثنين 1 أبريل فقط في الأسواق.. مفاجأة سارة للمستهلكين

سجّل سعر البصل اليوم والطماطم بالإضافة إلى عدد من الخضراوات، يوم الاثنين 1 أبريل 2024، تراجعًا ملحوظًا في عدد كبير من الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم تسجيل انخفاض في أسعار البصل والطماطم، بالإضافة إلى عدد من الخضراوات، اليوم، في مختلف الأسواق المحلية، سنستعرض فيما يلي متوسط أسعار الخضراوات اليوم، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو البصل اليوم الإثنين 1 أبريل

هذا وقد تراجع سعر البصل اليوم بجميع أنواعه بنسبة 2.99%، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 15 جنيه إلي 23.33 جنيه في الأسواق، فيما يختلف السعر من محافظة إلي اخرى ومن تاجر إلي اخر، ومن المؤكد خلال الفترة المقابلة بعد العيد مباشرةً سوف يلاحظ الجميع إنخفاض يصل إلي نحو 20% وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولى، لذلك لا تقلق ولا تستغرب من الإنخفاض الموجود في الأسواق.

أسعار الخضروات اليوم