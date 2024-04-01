هتبقي قمر 14.. أرخص كولاجين لبان الذكر السحري لتبييض البشرة وهترجعك 20 سنة لورا وهتشد أي تجاعيد في وشك

طرق طبيعية وفعالة للعناية ببشرتك وتجديدها، فإن ماسك كولاجين لبان الذكر هو ما تحتاجه وإن لبان الذكر هو مكون طبيعي مغذٍ للبشرة، ويعتبر الماسك المعزز لبان الذكر واحدًا من أكثر الماسكات فعالية وسرعة في تأثيرها على البشرة، ويحتوي هذا الماسك على مكونات تعزز تجديد خلايا البشرة وتوفر التغذية اللازمة لها، مما يساعد في علاج العديد من مشاكل البشرة، بما في ذلك تجاعيد الجلد.

ماسك كولاجين لبان الذكر

يعتبر لبان الذكر من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، ويحتوي على خصائص مفيدة لتعزيز صحة البشرة وشد النسيج الكولاجيني الطبيعي.

مكونات ماسك كولاجين لبان الذكر:

2 ملعقة لبان الذكر مطحونة.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك كولاجين لبان الذكر:

ضعي لبان الذكر المطحون في خلاط واطحنيه جيدًا حتى يصبح ناعمًا. في وعاء مناسب، قومي بمزج اللبان المطحون مع الفازلين واخلطيهما جيدًا. أضيفي زيت اللوز وعصير الليمون إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. يمكنك تسخين الفازلين قليلاً على حمام ماء ساخن لجعله أكثر سهولة في الاستخدام. بعد أن يتم تجهيز الماسك، قومي بتطبيقه بلطف على بشرتك وتوزيعه بالتساوي. اتركي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة تقريبًا. بعد انتهاء الوقت المحدد، قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بفوطة ناعمة. للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع ويمكنك تكرار العملية لفترة طويلة، وستلاحظين تحسنًا في مظهر بشرتك وقوة نسيج الكولاجين الطبيعي.

وصفة لبان الذكر لتفتيج البشرة

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

طريقة تحضير الوصفة:

في إناء صغير، ضعي لبان الذكر المطحون. أضيفي إلى الإناء زيت الزيتون وزيت اللافندر.

قومي بمزج المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام: