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بخطوات سهلة اعملي كباب الحلة باللحم بصوص البصل الذ ما يمكن
كباب الحلة باللحم بصوص البصل
يعتبر كباب الحلة من الأكلات الشعبية المحببة في العديد من الدول العربية، فهو يتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره.وتتنوع طرق تحضير كباب الحلة، حيث يمكن إعداده باللحم المفروم أو مكعبات اللحم، كما يمكن إضافة الخضار إليه مثل البصل والطماطم والفلفل وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة باللحم بصوص البصل، وهي وصفة سهلة وبسيطة ومضمونة النجاح.
مكونات كباب الحلة باللحم
- نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات صغيرة.
- ثلاث بصلات كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر حار حسب الرغبة.
- جزرة كبيرة مبشورة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- رشة من القرفة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقتين كبيرتين من السمنة أو الزبدة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ماء مغلي.
- بقدونس مفروم ناعم للتزيين.
طريقة تحضير كباب الحلة باللحم
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الزيت والسمنة.
- أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا.
- أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي لمدة دقيقة.
- أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى يتغير لونها.
- أضيفي الجزر المبشور والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والقرفة.
- قلبي جميع المكونات جيدًا.
- أضيفي الماء المغلي بحيث يغطي اللحم تمامًا.
- خففي النار واتركي القدر على نار هادئة لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج اللحم تمامًا.
- في مقلاة صغيرة، ضعي ملعقة كبيرة من السمنة.
- أضيفي السكر والبابريكا وقلبي حتى يذوب السكر ويتكرمل.
- أضيفي ملعقة كبيرة من صوص الكباب إلى الكراميل وقلبي جيدًا.
- صبي صوص الكراميل فوق الكباب في القدر.
- اتركي القدر على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتسبك الصوص.
- زيني الكباب بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنًا مع الأرز أو الخبز.