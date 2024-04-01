بخطوات سهلة اعملي كباب الحلة باللحم بصوص البصل الذ ما يمكن

يعتبر كباب الحلة من الأكلات الشعبية المحببة في العديد من الدول العربية، فهو يتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره.وتتنوع طرق تحضير كباب الحلة، حيث يمكن إعداده باللحم المفروم أو مكعبات اللحم، كما يمكن إضافة الخضار إليه مثل البصل والطماطم والفلفل وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة باللحم بصوص البصل، وهي وصفة سهلة وبسيطة ومضمونة النجاح.

مكونات كباب الحلة باللحم

نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات صغيرة.

ثلاث بصلات كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

جزرة كبيرة مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

رشة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتين كبيرتين من السمنة أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ماء مغلي.

بقدونس مفروم ناعم للتزيين.

طريقة تحضير كباب الحلة باللحم