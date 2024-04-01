صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

عقب انتظار الكثير من المواطنين موعد صرف المعاشات، والتي بهدف المساعدة في مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية والمعاشات أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات لأصحابها، لتعلن بعد ذلك عن موعد صرف معاشات شهر أبريل2024، وقامت الهيئة بإضافة الزيادة الجديدة التي تصل قيمتها إلى 15%، وهي فرصة كبيرة وجيدة بأن يتم الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك ليكون بإمكان أصحاب المعاشات الاستفادة من المعاش في شراء ما يحتاجونه وتلبية الاحتياجات والالتزامات، ومن خلال المقال الحالي سنوضح لكم موعد صرف المعاشات وخطوات الاستعلام.



تعرف على موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

من المتعارف عليه وكما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف المعاشات يتم دائما في أول أيام الشهر، طالما هو يوم عمل، وبالتالي فإن معاشات شهر أبريل 2024 تم بالفعل نزولها لجميع المستحقين مع الساعات الأولى من اليوم الأول من شهر أبريل الحالي اليوم الإثنين، ويظل يمكن لمستحقي المعاشات صرفها حتى يوم الاثنين القادم الموافق 8 من نفس الشهر، وبالإضافة إلى أنه سيكون ذلك هو الشهر الأول الذي يطبق به قرار الزيادة بقيمة 15%.

تعرف على خطوات الاستعلام عن معاشات ابريل 2024

هذا وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن مواعيد الصرف، وأيضا نسب زيادة معاشات شهر ابريل 2024، ويكون الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن المعاشات.

يتم بعدها ادخال الرقم القومي لصاحب المعاش، ثم اضغط على كلمة عرض تفاصيل المعاش