ميزة واتساب الخارقة لتفعيل حسابين..كيفية إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد

شهدت تطبيقات التواصل الحديثة طفرة كبيرة في عالم العلاقات الإنسانية، ولقد أصبح بإمكاننا الآن تقصير المسافات بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتواصلنا معهم بكل سهولة ويسر ومن بين هذه التطبيقات، يأتي تطبيق “واتساب” كأحد أهم وأشهر تطبيقات المراسلة المجانية، ويعتبر “واتساب” رفيقًا لا غنى عنه في هواتف الأفراد الذكية، حيث يوفر لنا وسيلة سهلة ومريحة للتواصل مع أفراد أسرتنا وأصدقائنا وحتى غيرهم من المعارف، ويمكننا إرسال الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، وإجراء المكالمات، وحتى مشاركة المواقع، وكل ذلك ببضع نقرات على الهاتف، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

ميزة واتساب الخارقة لتفعيل حسابين

الشركة العملاقة “ميتا” قدمت مؤخرًا تحديثًا جديدًا لتطبيق “واتساب”، الذي تملكه، بهدف تسهيل إدارة حسابين على هاتف واحد بكل سلاسة ويأتي هذا التحديث لحل المشكلة الطويلة الأمد التي تواجهها ملايين المستخدمين حول العالم، ولا سيما الذين يمتلكون هواتفًا مزودة ببطاقتي SIM ولقد كانوا يعانون من صعوبة في إدارة حسابين متعددين على نفس الجهاز ومن خلال هذا التحديث، قامت الشركة بإضافة ميزة جديدة إلى تطبيق “واتساب” تتيح للمستخدمين استخدام حسابين مختلفين على نفس الهاتف والتبديل بينهما بسهولة من داخل التطبيق.

خطوات إنشاء حسابان واتساب على هاتف واحد

مكن للمستخدمين الآن إنشاء حسابين برقمين مختلفين على تطبيق واتساب على هاتف واحد باستخدام الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك. انقر على صورة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى الإعدادات. انقر على السهم المتجه للأسفل بجوار اسمك. انقر على الخيار الجديد “إضافة حساب”، ثم انقر على “الموافقة والمتابعة”. أدخل رقم الهاتف الثاني الخاص بالحساب الجديد، ثم انقر على “التالي”. اتبع المطالبات لمنح الأذونات اللازمة للتطبيق.

بعد اتمام هذه الخطوات، سيتم إنشاء حساب ثانوي على واتساب على نفس الهاتف ويمكنك التبديل بين الحسابين عن طريق النقر على السهم المتجه للأسفل بجوار الاسم واختيار الحساب الذي ترغب في استخدامه.

هذه الميزة تسمح لك بإدارة حسابين مختلفين بسهولة وتوفر راحة أكبر للمستخدمين الذين يحتاجون إلى فصل بين الأغراض الشخصية والمهنية أو التواصل مع مجموعتين مختلفتين من الأشخاص.