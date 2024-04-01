رابط التسجيل فى منحة البطالة فى الجزائر 2024 موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

تشهد محركات البحث في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن رابط التسجيل في منحة البطالة 2024، وذلك تزامنًا مع إعلان الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في هذه المنحة الهامة وتأتي منحة البطالة كإحدى المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الشباب العاطل عن العمل، والتخفيف من حدة البطالة في البلاد وتستهدف المنحة الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 عامًا، والذين لم يسبق لهم العمل أو فقدوا وظائفهم.

منحة البطالة فى الجزائر 2024

تبلغ قيمة منحة البطالة 13 ألف دينار جزائري شهريًا، وتُصرف لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. ويشترط للتسجيل في المنحة أن يكون المتقدم مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل، وأن يكون من حاملي الجنسية الجزائرية، وأن لا يكون مستفيدًا من أي برامج دعم حكومية أخرى.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

يمكن للشباب الجزائري الراغبين في التسجيل في منحة البطالة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار “التسجيل في منحة البطالة”.

تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالبيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل: صورة عن بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة البطالة، وشهادة السكن.

تقديم الطلب والانتظار حتى يتم الإعلان عن نتائج التسجيل.

أهمية منحة البطالة في الجزائر

تكتسب منحة البطالة أهمية كبيرة في الجزائر، حيث أنها: