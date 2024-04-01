سامسونج تتألق بسعر ومواصفات هاتف  Samsung Galaxy A35 5G 2024 بكاميرات خرافية علي قمة هواتف التصوير

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A35 5G الجديد من قبل شركة سامسونج، والذي يهدف لمنافسة هواتف الفئة المتوسطة ويتميز هذا الهاتف بالعديد من الميزات المثيرة للاهتمام، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستخدمين ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، مما يتيح للمستخدم استخدام رقمين مختلفين في نفس الوقت

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

تم إصدار هاتف Samsung Galaxy A35 5G الجديد بمواصفات مثيرة للاهتمام تجعله خيارًا مثيرًا للنظر في فئة الهواتف المتوسطة، ويتميز الهاتف بمعالج قوي من نوع Exynos 1380 بتقنية 5 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G68 MP5

يأتي الهاتف بثلاث إصدارات مختلفة فيما يتعلق بسعة التخزين والذاكرة العشوائية والإصدارات تشمل سعة تخزين 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، أو سعة تخزين 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

بالنسبة للكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يأتي الهاتف بنظام ثلاثي الكاميرات وتتضمن الكاميرا الرئيسية دقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانوية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4.

يتميز الهاتف أيضًا بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وتأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus وكما يتمتع الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج One UI 6.1.

تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. هذه المواصفات المتميزة تجعل هاتف Samsung Galaxy A35 5G خيارًا قويًا للأشخاص الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة استخدام ممتازة في فئة الهواتف المتوسطة.

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G الجديد

بالنسبة للسعودية، يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين والذاكرة العشوائية الإصدار الأول