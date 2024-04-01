أفضل الادعية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم…دعاء ليلة القدر 1445 الدعاء المستجاب
في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يشتهر الليلة الفاضلة المعروفة بـ “ليلة القدر”، والتي يقال أن قيمتها تفوق ألف شهر في الأجر والثواب، وتعتبر هذه الليلة فرصةً لا تعوض للمسلمين للتواصل العميق مع الله والتضرع إليه بالدعاء والتوبة والاستغفار، وإن قدرة الدعاء على تغيير حياتنا وتحقيق التقرب من الله تعد أمرًا مذهلاً. فعندما ندعو الله بصدق وإخلاص، نفتح قلوبنا ونعبر عن احتياجاتنا وآمالنا وهمومنا، مؤمنين بأن الله يسمعنا ويجيب دعاءنا بما يخدمنا وينفعنا.
دعاء ليلة القدر 1445
نستغل هذه الأيام الكريمة والليالي الفاضلة في الاستمرار في الدعاء والتضرع إلى الله، ولنبذل قصارى جهودنا للسير على الطريق الصحيح وتحقيق الإصلاح في حياتنا فالدعاء هو سلاح المؤمن القوي والأمل الذي يضيء ظلمات العالم ويجلب السكينة والطمأنينة إلى القلوب المضطربة فلنجعل من هذه الليالي المباركة فرصة للانقياد لأوامر الله والاستعانة به في جميع جوانب حياتنا.
أفضل الأدعية للعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم:
تعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان فترة مهمة ومميزة في العبادة والدعاء. ويعتقد أن لها قيمة عظيمة، خاصة فيما يتعلق بليلة القدر التي تعد من أعظم الليالي في السنة وفيما يلي بعض الأدعية التي يُنصَح بالتحرز منها في العشر الأواخر من رمضان:
- إنها الليلة المباركة، وأفضل ليالي الدهر، وخير ساعات العمر قال الله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر).
- اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة_القدر العظيمة ان تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.
- اجعل الليلة خالصة لله, أحسن فيها نيتك,واستثمر كل لحظة فيما يقربك إلى الله, نوّع عبادتك ولا تمل,ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله.
- اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم.
- اللهم إن كانت هذه ليلة_القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت ..