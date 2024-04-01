استقبل الآن.. تردد قناة أم بي سي مصر لمتابعة رامز جاب من الآخر على النايل سات بجودة عالية

اشتعلت محركات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة أم بي سي مصر، وذلك من أجل متابعة أحداث برنامج رامز جاب من الآخر ومعرفة من هم الفنانين الذين يستضيفهم كل حلقة وعلى مدار ال 30 يوم، والجدير بالذكر أن برنامج رامز واحد من أهم البرامج التي يتم عملها كل عام وبأفكار جديدة ومتميزة، لذا استطاع هذا البرنامج أن ينال على إعجاب عدد كبير جداً من المشاهدين في مصر والوطن العربي، ولمعرفة التردد الخاص بالقناة تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة أم بي سي مصر

صرحت القناة عن تردد قناة أم بي سي مصر، وذلك لكي يتمكن المشاهدين من متابعة أقوى البرامج والمسلسلات الحصرية لشهر رمضان الحالي 2024، بجودة عالية الدقة دون أي تشويش، وبالنسبة بيانات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال قناة أم بي سي مصر

قمنا بتوفير لكم خطوات بسيطة للغاية تستطيعون من خلال ضبط قناة أم بي سي مصر على جهاز الاستقبال، والحصول على دقة عرض عالية دون أي تشويش في الصوت أو الصورة، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: