“إشارة ممتازة” استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic بجودة HD عبر نايل سات وعرب سات

تهتم العديد من الأشخاص الذين يهوون متابعة الأفلام الطبيعية بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، فقد أصبحت هذه القناة واحدة من القنوات البارزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المرتبطة بعالم الحياة البرية والطبيعة، إضافة إلى عرضها للعديد من الأفلام الوثائقية المثيرة. ومن أجل تلبية هذا الاهتمام المتزايد، ونقدم لكم في هذا المقال التردد المحدث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات البارزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الطبيعية، وتناسب جميع الأعمار بما في ذلك الأطفال برنامج “سمكة التونة العنيدة” هو أحد البرامج الشهيرة التي تقدمها القناة، إليكم المعلومات اللازمة لإضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى جهاز الاستقبال الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12467

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوح

هناك أيضًا تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وإذا كنت تستخدم قمر البث العربي، يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات وفقًا للمعلومات التالية:

القمر الصناعي: 11804

التردد: أفقي

معدل الاستقطاب: 27500

معدل الترميز: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: مفعل

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: