“إشارة ممتازة” استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic بجودة HD عبر نايل سات وعرب سات
تهتم العديد من الأشخاص الذين يهوون متابعة الأفلام الطبيعية بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، فقد أصبحت هذه القناة واحدة من القنوات البارزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المرتبطة بعالم الحياة البرية والطبيعة، إضافة إلى عرضها للعديد من الأفلام الوثائقية المثيرة. ومن أجل تلبية هذا الاهتمام المتزايد، ونقدم لكم في هذا المقال التردد المحدث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات البارزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الطبيعية، وتناسب جميع الأعمار بما في ذلك الأطفال برنامج “سمكة التونة العنيدة” هو أحد البرامج الشهيرة التي تقدمها القناة، إليكم المعلومات اللازمة لإضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى جهاز الاستقبال الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 12467
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 2500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- التشفير: مفتوح
هناك أيضًا تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11411
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
وإذا كنت تستخدم قمر البث العربي، يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات وفقًا للمعلومات التالية:
- القمر الصناعي: 11804
- التردد: أفقي
- معدل الاستقطاب: 27500
- معدل الترميز: 3/4
- معامل تصحيح الخطأ: مفعل
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024
إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى قائمة القنوات أو الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بك.
- اختر “بحث عن القنوات” أو “البحث اليدوي عن الترددات”.
- قم بإدخال التردد المذكور لقناة ناشيونال جيوغرافيك، وهو 12467.
- قم بإدخال معدل الاستقطاب الأفقي، وهو أفقي.
- قم بإدخال معدل الترميز، وهو 2500.
- قم بإدخال معامل تصحيح الخطأ، وهو 3/4.
- اختر القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- ابدأ عملية البحث عن القنوات.
- ستظهر قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد اكتمال البحث.
- قم بحفظ التغييرات من جهاز الاستقبال الخاص بك.
- بعد اتمام هذه الخطوات، ستكون قناة ناشيونال جيوغرافيك متاحة على جهاز التلفزيون الخاص بك ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة برامجها وأفلامها الوثائقية المثيرة.