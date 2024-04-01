“100 ألف دينار عراقي زيادة على الراتب” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا رسميًا بتفاصيل مهمة بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق كما أعلنت عن زيادة شهرية كبيرة للمتقاعدين تصل نحو 100 ألف دينار، وقد جاء الإعلان وسط حالة من الترقب المستمر من المتقاعدين حيث طرح المتقاعدون العديد من التساؤلات حول تفاصيل الزيادة وموعد صرفها، وفي هذا السياق أكدت وزارة المالية التزامها بتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم استقرارهم الاقتصادي، بينما تعد هذه الخطوة في غاية الأهمية لتحسين حياة أصحاب المعاشات، وفيما يلي نستعرض كيف يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معلومات حول رواتبهم وتفاصيل الزيادة المقررة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين، حيث أكدت أن عملية الصرف ستكون يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، حيث قامت بتبكير موعد الصرف، بدلا من يوم السبت 3 فبراير 2024، والذي يوافق يوم عطلة أسبوعية، كما أكدت انه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيل الموعد حتى يوم الأحد 4 فبراير 2024، وماهي إلا مجرد شائعات لاحداث شك في مصداقية الوزارة.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر نيسان في العراق 2024

يمكنكم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك التوجه إلي البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية.

بعد ذلك، اضغط على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024.

من ثم، يتوجب عليك ارفاق رقم البطاقة الوطنية الخاص بك.

قم بالضغط على خانة “الاستعلام”.

سيتم توضيح التفاصيل الخاصة براتبك بشكل مفصل.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد 2024

يجب أن تستوفي كافة الشروط والمعايير حتى تكون مؤهلا للحصول على زيادة في معاشك التقاعدي لسنة 2024، ومن بين تلك الشروط التالي: