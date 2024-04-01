تكنولوجيا

لعب المهمات هيكون أسهل .. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والهواتف 2024

صورة ندى محمد ندى محمدمنذ ساعتين
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شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد
شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد

مع شفرات جاتا سان اندرس عيش تجربة لعب شيقة وممتعة حيث توفر حزمة من الأسلحة والمعدات والذخيرة التي تجعل اللعب أكثر متعة، بالإضافة أنها توفر المزيد من عناصر الحركة والتحكم وتخطي المهمات وغيرها من الأمور التي تستطيع من خلالها انهاء المهمات بكل سهولة ويسر ولن تستطيع فعلها دون الحصول على هذه الشفرات، وسوف نوفر لك من خلال هذا السياق شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد

تعد لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة لما تتمتع به من مزايا عديدة، فهي من أسهل الألعاب التي تتمتع بالمغامرة والتشويق، ويتم ذلك من خلال الشفرات التي تتمتع بها وهي كالآتي:

 

الشفرةالخاصية
BTCDBCBالجسم البدين
ROCKETMANقفزة خارقة
ANOSEONGLASSالنفاثة المندفعة
BUFFMEUPوضع الأدرينالين
BAGUVIXصحة لا تنتهي
ALNSFMZOالجو ظلام
BGKGTJHسيارات قديمة 
AFSNMSMWطيران السفن
JCNRUADسيارات تنفجر بسهولة.
SLOW IT DOWNالحركة البطيئة
WHEELS ONLY PLEASEسيارات غير مرئية 
OHDUDEهيلكوبتر 
HESOYAMإصلاح السيارة والدروع
FULLCLIPحزمة ذخيرة لا تنتهي
LXGIWYLحزمة أسلحة متطورة

 

 مزايا وخصائص شفرات جاتا اندرس ٢٠٢٤

تتمتع شفرات جاتا  اندرس ٢٠٢٤ بالمزيد من الخصائص والمميزات التي تجعل اللاعب مستمتع اثناء اللعب وذلك لأنها من الألعاب التي يمكن تحميلها على الهاتف والكمبيوتر ومن أبرز هذه المزايا أيضا:

  • أنها من أسهل الألعاب التي يمكن تنزيلها على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  • من مزايا تحميل شفرات لعبة جاتا أنها لا تحتاج جهاز خرافي ذات مواصفات عالية  بل يكفي هاتف متوسط.
  • تمتع شفرات اللعبة بقيادة العديد من المركبات والسيارات وإنجاز المهام باستخدام الأسلحة  والذخيرة.
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صورة ندى محمد ندى محمدمنذ ساعتين
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