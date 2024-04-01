لعب المهمات هيكون أسهل .. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والهواتف 2024
مع شفرات جاتا سان اندرس عيش تجربة لعب شيقة وممتعة حيث توفر حزمة من الأسلحة والمعدات والذخيرة التي تجعل اللعب أكثر متعة، بالإضافة أنها توفر المزيد من عناصر الحركة والتحكم وتخطي المهمات وغيرها من الأمور التي تستطيع من خلالها انهاء المهمات بكل سهولة ويسر ولن تستطيع فعلها دون الحصول على هذه الشفرات، وسوف نوفر لك من خلال هذا السياق شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد.
شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد
تعد لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة لما تتمتع به من مزايا عديدة، فهي من أسهل الألعاب التي تتمتع بالمغامرة والتشويق، ويتم ذلك من خلال الشفرات التي تتمتع بها وهي كالآتي:
|الشفرة
|الخاصية
|BTCDBCB
|الجسم البدين
|ROCKETMAN
|قفزة خارقة
|ANOSEONGLASS
|النفاثة المندفعة
|BUFFMEUP
|وضع الأدرينالين
|BAGUVIX
|صحة لا تنتهي
|ALNSFMZO
|الجو ظلام
|BGKGTJH
|سيارات قديمة
|AFSNMSMW
|طيران السفن
|JCNRUAD
|سيارات تنفجر بسهولة.
|SLOW IT DOWN
|الحركة البطيئة
|WHEELS ONLY PLEASE
|سيارات غير مرئية
|OHDUDE
|هيلكوبتر
|HESOYAM
|إصلاح السيارة والدروع
|FULLCLIP
|حزمة ذخيرة لا تنتهي
|LXGIWYL
|حزمة أسلحة متطورة
مزايا وخصائص شفرات جاتا اندرس ٢٠٢٤
تتمتع شفرات جاتا اندرس ٢٠٢٤ بالمزيد من الخصائص والمميزات التي تجعل اللاعب مستمتع اثناء اللعب وذلك لأنها من الألعاب التي يمكن تحميلها على الهاتف والكمبيوتر ومن أبرز هذه المزايا أيضا:
- أنها من أسهل الألعاب التي يمكن تنزيلها على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- من مزايا تحميل شفرات لعبة جاتا أنها لا تحتاج جهاز خرافي ذات مواصفات عالية بل يكفي هاتف متوسط.
- تمتع شفرات اللعبة بقيادة العديد من المركبات والسيارات وإنجاز المهام باستخدام الأسلحة والذخيرة.