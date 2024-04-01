لعب المهمات هيكون أسهل .. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والهواتف 2024

مع شفرات جاتا سان اندرس عيش تجربة لعب شيقة وممتعة حيث توفر حزمة من الأسلحة والمعدات والذخيرة التي تجعل اللعب أكثر متعة، بالإضافة أنها توفر المزيد من عناصر الحركة والتحكم وتخطي المهمات وغيرها من الأمور التي تستطيع من خلالها انهاء المهمات بكل سهولة ويسر ولن تستطيع فعلها دون الحصول على هذه الشفرات، وسوف نوفر لك من خلال هذا السياق شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد

تعد لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة لما تتمتع به من مزايا عديدة، فهي من أسهل الألعاب التي تتمتع بالمغامرة والتشويق، ويتم ذلك من خلال الشفرات التي تتمتع بها وهي كالآتي:

الشفرة الخاصية BTCDBCB الجسم البدين ROCKETMAN قفزة خارقة ANOSEONGLASS النفاثة المندفعة BUFFMEUP وضع الأدرينالين BAGUVIX صحة لا تنتهي ALNSFMZO الجو ظلام BGKGTJH سيارات قديمة AFSNMSMW طيران السفن JCNRUAD سيارات تنفجر بسهولة. SLOW IT DOWN الحركة البطيئة WHEELS ONLY PLEASE سيارات غير مرئية OHDUDE هيلكوبتر HESOYAM إصلاح السيارة والدروع FULLCLIP حزمة ذخيرة لا تنتهي LXGIWYL حزمة أسلحة متطورة

مزايا وخصائص شفرات جاتا اندرس ٢٠٢٤

تتمتع شفرات جاتا اندرس ٢٠٢٤ بالمزيد من الخصائص والمميزات التي تجعل اللاعب مستمتع اثناء اللعب وذلك لأنها من الألعاب التي يمكن تحميلها على الهاتف والكمبيوتر ومن أبرز هذه المزايا أيضا: