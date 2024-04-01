تتزايد عمليات البحث في الأردن بشكل ملحوظ عن رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 لصرف 100 دينار عبر موقع صندوق المعونة الوطنية وتأتي هذه المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتؤكد حرصه الدائم على دعم ومساندة الأسر الأردنية المحدودة الدخل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وتمثل هذه المكرمة، التي تبلغ قيمتها 100 دينار أردني، بارقة أمل للعديد من الأسر المحتاجة، حيث تساعدهم في توفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية هو الجهة المسؤولة عن إدارة وتوزيع المكرمة الملكية، حيث يقوم الصندوق بفتح باب التسجيل إلكترونياً عبر موقعه الرسمي، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم سنستعرض بالتفصيل خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024