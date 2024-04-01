“كميات كبيرة من الكحك والبسكويت” أسعار مخفضة في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية

تتبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة استراتيجية مهمة من خلال طرح مبادرة لتوفير منتجات “كعك العيد” بأسعار مخفضة عبر عدة قنوات توزيع، بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية وتمكينها من الاستعداد لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

البسكويت والكعك

في إطار هذه المبادرة، يتم طرح مجموعة متنوعة من البسكويت والكعك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 25%.

يتم طرح تلك المنتجات عبر منافذ متعددة تشمل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، والتي تعتبر إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم علب كعك مشكل بأوزان مختلفة، حيث يمكن للمستهلكين اختيار الحجم الذي يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

يتراوح سعر العلبة بين 155 جنيهًا للعلبة وزنها 1 كيلو إلى 810 جنيهات للعلبة وزنها 5 كيلو.

تشمل المنتجات المطروحة في هذه المبادرة مجموعة واسعة من الكعك والبسكويت المفضلة لدى الأسر المصرية، مثل بسكويت النشادر، وكعك السادة والملبن والمكسرات.

يتم توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة تبلغ 150 جنيهًا للعلبة في حالة البسكويت النشادر وكعك السادة، و 140 جنيهًا لكعك الملبن، بينما يصل سعر كعك المكسرات إلى 210 جنيهات.

أسعار كحك العيد الفاخر

تم إطلاق كعك العيد الفاخر بالمكسرات بعبوات متنوعة لتلبية احتياجات وتفضيلات المستهلكين.

يتوفر كعك العيد الفاخر بالمكسرات في علبة “شفاف” بوزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيهًا، وبالعلبة “كرتون” بوزن 2 كيلو بسعر 310 جنيهات، وعلبة 3 كيلو بسعر 485 جنيهًا، وعلبة “كرتون” 4 كيلو بسعر 625 جنيها، وعلبة “كرتون” 5 كيلو بسعر 800 جنيه.

كما تتوفر علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيها، وعلبة 2 كيلو بسعر 380 جنيها، وعلبة 3 كيلو “كرتون” بسعر 570 جنيها، وعلبة “كرتون” 4 كيلو بسعر 770 جنيها، وعلبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ 945 جنيها.

وفي إضافة مبهرة إلى مجموعة العروض، لأول مرة تم طرح جلاش بوزن نصف كيلو جرام بسعر 25 جنيها، وسمبوسة بنفس الوزن والسعر، وكنافة وقطايف بوزن 500 جرام كل منها بـ 25 جنيها.

أسعار الغريبة والبتي فور

وتتضمن القائمة أيضًا تشكيلة متنوعة من الغريبة بأنواعها المختلفة، حيث يمكن للمستهلكين الاختيار بين الغريبة السادة والغريبة باللوز بأسعار تناسب ميزانياتهم.

يصل سعر الغريبة السادة إلى 160 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر الغريبة باللوز 200 جنيه.

أما فيما يتعلق بالبيتى فور، فيتم توفيره بأسعار تبدأ من 170 جنيهًا للعلبة، حيث يتم تقديمه بثلاثة أنواع مختلفة وهي العادي واللوكس والسابليه بأسعار تناسب متطلبات العملاء المختلفة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف العبء المالي عن الأسر خلال المناسبات والأعياد، وتشجيع التواصل مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.