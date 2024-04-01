“اداء ممتاز وسعر على قد الايد“ سعر ومواصفات هاتف ايتل S24.. هاتف مكسر الاسواق

من يبحث عن هاتف مميز بتصميم جذاب وسعر منخفض الى حد ما يمكنه شراء هاتف ايتل S24 وهو هاتف جديد أصدرته شركة Itel وهي شركة صينية متخصصة في صنع الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية، ويتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعله خيار أمثل للكثيرين الذين يريدون هاتف جيد بأداء قوي وسعر اقتصادي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف ايتل S24

هاتف ايتل S24 تتوافر به العديد من المواصفات الرائعة والتي قد لا يتوقعها البعض بسبب عدم شهرة اسم الشركة وعدم منافستها للماركات العالمية الموجودة بالأسواق، ولكن بشهادة المستخدمين فقد أثبت الهاتف كفاءة عالية بسبب مواصفاته القياسية مقارنة بسعره، وفيما يلي أبرز مميزات الهاتف :

نوع شاشة الهاتف IPS LCD ومقاسها 6.6 بوصة.

يشغل الهاتف نظام اندرويد 13.

دقة الشاشة HD ومعدل التحديث يبلغ 90 هرتز.

الشاشة تتميز بوضوحها وشدة سطوعها الذي يبلغ 480 شمعة.

نوع معالج الهاتف Helio G91 وهو معالج قوي يوفر للهاتف أداء سريع وسلس.

مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت بالإضافة الى إمكانية إضافة كارت ميموري بنفس المساحة.

رامات الهاتف مساحتها 8 جيجا بايت ونوعها LPDDR4X مما يجعل الهاتف يشغل التطبيقات والألعاب الكبيرة.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 108 ميجا بكسل والأمامية دقتها 8 ميجا بكسل، والعدسة الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل.

البطارية عمرها طويل وسعتها 5000 مللي امبير، وتدعم الشحن السريع الذي تبلغ قوته 18 وات.

تعدد وسائل الحماية والأمان بالهاتف مثل إمكانية الغلق باستخدام بصمات الأصابع وبصمة الوجه.

سعر هاتف ايتل S24

يتوافر هاتف ايتل S24 بعدة ألوان وهي الأسود والأبيض والأزرق ويبلغ سعره في الأسواق العالمية 98 دولار أمريكي ويعادل بالمصري 4640 جنيه.