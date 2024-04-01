رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط الإستحقاق المطلوبة

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 واحدة من أهم المبادرات التي سعت الحكومة الجزائرية على تقديمها للمرأة، وذلك بهدف مساعدتها في وسط الظروف المعيشية الصعبة وتلبية احتياجاتها الأساسية، مع العلم أن الحكومة وضعت بعض الشروط التي يلزم أن تتوافر في المتقدمة للتأكد من استحقاقيتها للحصول على الدعم ولمعرفه التفاصيل تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

حدد الجهات المختصة بعض الشروط الخاصة بالقبول في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمه بشكل دائم فيها لكي تتمكن من الحصول على الدعم بشكل شهري.

يشترط التقديم في الولاية التابعة لها المرأة وليس من ولاية أخري.

أن تتجاوز المتقدمة عمر ال 15 عام.

يشترط أن لا تكون في ملكيتها أملاك أو عقارات باهظة الثمن.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة

تم توفير التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت إلكترونيا، وذلك من أجل التسهيل عليها وتوفير الوقت والجهد المبذول في إجراءات التقديم اليدوية، وعن خطوات التقديم تتمثل في النقاط التالية: