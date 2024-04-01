دور على اسمك الان.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf عبر منصة مظلتي

يشغل بال الكثير من المُتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهي خدمة جديدة تُقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق لدعم الأسر الفقيرة، ولكن على المُتقدم أن يستوفي الشروط والأوراق المطلوبة حتى يتمكن من صرف الوجبة، ولذلك قم بقراءة المقال حتى النهاية للتعرف على هذه الشروط والأوراق المطلوبة، وكيفية الاستعلام عن إسمك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بتخصيص موقعين للإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهم: موقع وزارة العمل العراقية و مظلتي، وعند الدخول إلى أى موقع منهما عليك القيام بالتالي:

إذا قمت بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية، اختار من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”. ثم بعد ذلك قم بالضغط على “برنامج الرعاية الاجتماعية”. سيطلب منك تحديد رقم الوجبة، قم باختيار “الوجبة السابعة”. قم بكتابة بياناتك كاملة وبشكل صحيح، وهي إسمك ورقم هاتفك. قم باختيار المحافظة التابع لها. وأخيرًا قم بالضغط على كلمة “استعلام” بعدها ستجد أمامك مجموعة من الكشوفات، قم بحفظها على هاتفك بصيغة الـ PDF للتأكد من وجود إسمك.

من هم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

ومع ذلك لم تترك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأمر هكذا فقد وضعت مجموعة من الشروط للمتقدم وهي: