هاتف نوكيا الجديد.. بنصف سعر سامسونج ومزايا هتخليك تنسى أي هاتف تاني!

أصدرت شركة نوكيا هاتف 2.4 الذي يعتبر الحل المثالي لهاتف ذكي بسعر منخفض ومناسب وإمكانيات عالية، فهو يعتبر أفضل الخيارات الموجودة بالسوق المصري في الوقت الحالي وفي السطور التالية سوف نتعرف بشكل مفصل عن مواصفاته وأهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف نوكيا 2.4

حجم الشاشة 6.5 بوصة HD+ نوع المعالج MediaTek Helio P22 ذاكرة الوصول العشوائي (عدد الرامات) 3 جيجابايت السعر 6700 جنيه مصري سعة التخزين 64 جيجابايت الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل+ 2 ميجا بكسل سعة البطارية 4500 مللي أمبير نظام التشغيل Android 10

مميزات هاتف نوكيا 2.4

تتمثل مميزات هاتف نوكيا في كل ما يلي:

حجم الشاشة: يأتي هاتف نوكيا 2.4 بشاشة كبيرة حجمها يصل إلى 6.5 بوصة، وهذا يجعلها ملائمة لمشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام.

السعر المناسب: يعد الهاتف من أرخص الهواتف الذكية في مصر مما يؤدي لجعله خيار ممتاز لذوي الدخل المحدود.

سعة البطارية: بطارية الهاتف سعتها 4500 مللي أمبير مما يجعلها تظل لفترة طويلة دون اللجوء لإعادة الشحن.

سرعة المعالج: يأتي هاتف نوكيا 2.4 بمعالج ثماني النواة، مما يجعل الهاتف سريع وفعّال.

عيوب هاتف نوكيا 2.4

يأتي هاتف هاتف نوكيا 2.4 ببعض العيوب يمكنك التعرف عليها في النقاط الآتية:

حجم سعة التخزين: يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 جيجابايت وهذه السعة في أغلب الأحيان غير كافية لبعض مستخدميه.

صغر حجم ذاكرة الوصول العشوائية: حيث يأتي الهاتف بسعة 3 جيجابايت وهذا يجعلها بطيئة في أغلب الوقت.

جودة الكاميرا متوسطة: دقة كاميرا الهاتف جيدة ولكنها ليست ممتازة وذات كفاءة في الاستخدام.

يعد هاتف نوكيا 2.4 خيار ممتاز للأشخاص محدودي الميزانية لكونه هاتف ذكى سعره مناسب وإمكانياته جيدة إلى حد كبير.