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“100 ألف دينار عراقي زيادة من مصرف الرافدين“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 10 دقائق
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 10 دقائق
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