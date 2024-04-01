“100 ألف دينار عراقي زيادة من مصرف الرافدين“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

ردت الجهات الرسمية العراقية على التساؤلات المطروحة حول موعد صرف موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل وقالت أن مواعيد الصرف كما هي لم تتغير في أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل موعد الصرف ليوم أو اثنين ليتم إيداعه في أحد أيام العمل الرسمية، وعليه فإن موعد صرف راتب التقاعد لشهر ابريل سيكون يوم الأثنين الموافق 1 ابريل 2024، أما بخصوص الزيادات فقد كشفت الهيئة العامة للتقاعد عن عدم وجود زيادة على الراتب كما يشيع البعض وأن الإعلان عن تغيير موعد الصرف أو زيادة الرواتب سيكون فقط من خلال الهيئة عبر بيان رسمي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

ويمكن الان للمواطنين بالعراق الاستعلام عن رواتب التقاعد الكترونيا بكل سهولة وعبر اتباع عدة خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :