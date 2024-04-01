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“100 ألف دينار عراقي زيادة من مصرف الرافدين“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، مع اقتراب عيد الفطر المبارك ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر قبض رواتبهم في هذا الوقت الذي ينفق فيه كل شخص مصاريف إضافية ويتحمل تكاليف زائدة، وقد كثرت التساؤلات في الأيام الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين خصوصا بعد الأخبار المتداولة عن وجود زيادة جديدة، واليوم سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب التقاعد موعد الصرف ومبلغ الزيادة، وكذلك طريقة الاستعلام عن الرواتب.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
ردت الجهات الرسمية العراقية على التساؤلات المطروحة حول موعد صرف موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل وقالت أن مواعيد الصرف كما هي لم تتغير في أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل موعد الصرف ليوم أو اثنين ليتم إيداعه في أحد أيام العمل الرسمية، وعليه فإن موعد صرف راتب التقاعد لشهر ابريل سيكون يوم الأثنين الموافق 1 ابريل 2024، أما بخصوص الزيادات فقد كشفت الهيئة العامة للتقاعد عن عدم وجود زيادة على الراتب كما يشيع البعض وأن الإعلان عن تغيير موعد الصرف أو زيادة الرواتب سيكون فقط من خلال الهيئة عبر بيان رسمي.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
ويمكن الان للمواطنين بالعراق الاستعلام عن رواتب التقاعد الكترونيا بكل سهولة وعبر اتباع عدة خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من الخدمات الالكترونية المتاحة اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
- سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية قم بكتابتها بدقة.
- اضغط على “استعلام” وستظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة براتب التقاعد المستعلم عنه.