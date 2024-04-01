“jobs.sfhm.med.sa” رابط التقديم في الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن 2024 والشروط والتخصصات المطلوبة

تفاصيل الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن 2024 والشروط المطلوبة، الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمستشفى قوى الأمن في مدينة مكة المكرمة، حيث قامت المستشفى بالكشف عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف الموسمية الشاغرة، وذلك بالنسبة للرجال والنساء من حملة الدبلومات والثانوية شهادات البكالوريوس، كما تم الكشف عن كافة الشروط والمعايير المطلوب مراعاتها عند التقديم، وهو ما سنتعرف عليه الآن بشكل تفصيلي.

رابط التقديم في الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن 2024

أعلنت مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة عن فتح باب التقديمات في عدد من الوظائف الموسمية، حيث أكدت المستشفى أن التقديم متاح حاليا، ومستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 رمضان 1445، والموافق 4 من إبريل 2024، وذلك في مجالات الوظائف الإدارية، وظائف فنية، وظائف تقنية، وظائف صحية وسائقين.

كما نوهت إدارة المستشفى أن جميع طلبات التقديم لشغل الوظائف سوف يتم استقبالها عبر رابط التقديم من خلال الضغط هنا، حيث يتم تعبئة جميع الحقول اللازمة للتقديم وتحميل السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، وإرفاق كافة المستندات اللازمة للقبول.

التخصصات المطلوبة لوظائف مستشفى قوى الأمن

مجالات العمل وظائف إدارية

وظائف سائقين

وظائف تقنية

وظائف فنية

وظائف صحية

شروط الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن 2024

من خلال الإعلان الخاص بالوظائف الشاغرة فقد تم تحديد جميع الشروط اللازم مراعاتها لضمان القبول في الوظائف الموسمية بمستشفى قوى الأمن، والتي تأتي على النحو التالي: