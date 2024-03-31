شيش برك: جهزوا نفسكم لتجربة طعم لا مثيل له!

تحتار الكثير من السيدات بشكل يومي حول تقديم وجبة مختلفة ولذيذة في طعمها إلى عائلتها في إفطار رمضان، يوجد العديد من الأكلات التي يمكن إعدادها، تعتبر شيش برك من أكثر الوصفات الشهية التي يمكن تحضيرها في أقل وقت بمكونات يوجد أغلبها لديكي، تلائم تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات السعيدة، خاصة إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ، نظرا لكونها سريعة إعداد ولا تتطلب وقت كبير، تتكون من عجينة محشو باللحم المفروم، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة تحضير شيش برك بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.

طريقة تحضير شيش برك

شيش برك ليست وصفة يمكن أن تقارن بالأكلات الأخرى، نظرا لأنها تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الخاص، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها ورائحتها الشهية، تكلفتها بسيطة للغاية مقارنة بتكلفة الأكلات الأخرى، أيضا تعتبر وجبة غذائية متكاملة تتكون من بروتين وكالسيوم نظرا لاحتوائها على اللحم وحليب، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

أربع أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

½ ملعقة من الملح.

½ ملعقة من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة من اللبن البودرة.

مكونات الحشو:

ملعقتين من السمن.

بصلة حجمها كبير.

½ كيلو من اللحم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

مكونات صوص اللبن:

لتر ونصف لبن.

½ كوب من النشا.

كوب من ماء بارد.

ملعقة من الملح.

بيضة.

طريقة تحضير الكزبرة:

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كزبرة جافة مهروسة.

خمس فصوص مهروسة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير: