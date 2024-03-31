“يا محبي الحلويات” جهزوا نفسكم لتجربة حلاوة لا تقاوم!

يعرف شهر رمضان المبارك بتقديم ألذ الحلويات، لذلك تحرص كل سيدة إلى ابتكار وصفات جديدة يمكن تقديمها أو على الأقل إعطاء مظهر حديث ومبتكر للحلوى مثل الكنافة الكثير يقوم بتقديمها في صينية مع إضافة الشربات إليها، هذه الطريقة التقليدية لها، يمكنك بدلا من ذلك، يمكن أن تقدم بطريقة مختلفة من خلال لفها على هيئة أصابع، الكثير لا يعلم تلك تلك الطريقة، لكن يكون مظهرها رائع عند تقديمها، خاصة إذا كان لديكي ضيوف، المعروف أن الكنافة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعمها رائع ومذاقها الطيب، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة تحضير أصابع الكنافة بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير أصابع الكنافة

تعتبر أصابع الكنافة من أكثر الحلويات التي تتميز بطعمها رائع والشهي، لا أحد تذوق تلك الوصفة إلا أصبحت من الحلويات المفضلة لديه، إضافة إلى أنها سهلة في تحضيرها ولا تتطلب وقت ولا مجهود، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات المتنوعة، يمكنكِ تحضيرها بكل سهولة في أقل وقت، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

½ كيلو كنافة طازجة.

كوب سمن.

مكسرات وجوز الهند.

شربات بارد.

طريقة التحضير:

نأتي بالكنافة، نقطعها إلى شرائح حجمها متوسط، ثم تفرد على سطح متساوي.

ثم نضيف المكسرات المجروشة على أطراف شرائح الكنافة، تلف على هيئة رول.

نأتي بصينية، مدهونة بالسمن، ثم نضع أصابع الكنافة بها على شكل دائرة.

نأتي بصينية، نضعها على الصينية.

نسخن الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

ندخل الصينية إلى الفرن، ثم ننتظر حتى تصبح لونها ذهبي.

تخرج من الفرن، نضيف إليها الشربات.

نضعها في طبق تقديم، تقدم بجانبها كوب من التمر الهندي.

طريقة تحضير شربات الكنافة

نأتي بوعاء، نضيف إليه 3 أكواب من السكر، كوب ونصف ماء، نضع عليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون، نقلب جميع المكونات جيدا.

نضع الوعاء على النار، يترك لمدة عشر دقائق حتى يغلي.

نرفعة من على النار، يترك حتر يبرد.

ثم يسكب على الكنافة لكي تصبح طريقة وناعمة.

نصائح عند تحضير الكنافة