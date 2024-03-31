عايزة تعيش تجربة طعم سجق اللحم اللذيذ؟ جربي الطريقة دي!

فمن من لا يحب السجق، يعتبر من أكثر الوصفات المحببة إلينا جميعا، يشتهر أكثر في مصر وسوريا والوطن العربى، يمكنك تحضيره في أقل وقت وبأكثر من طريقة، يمكن أن حشو في خبز بلدي أو فينو، أو يقدم بجانبه طبق من الأرز أو المكرونة بالطماطم، أيضا يعد وجبة غذائية متكاملة، نظرا لاحتوائه على بروتين وخضروات المضافة إليه من طماطم، فلفل أخضر، يتميز بطعمه رائع والشهي، لا أحد قام بتذوق تلك الوصفة إلا أصبحت من الوصفات المفضلة لديه، يلائم تقديمه على مائدة رمضان، إذا كنتِ ترغبين في معرفة كيفية تحضير سجق اللحم بخطوات بسيطة، تابعي مقالتنا اليوم.

كيفية تحضير سجق اللحم

السجق من الأكلات التي لا يستطيع أحد أن يختلف على طعمه الرائع والمميز، لذلك يكون عليه إقبال من قبل الكثير من الأفراد، يتميز بمذاقه الرائع والطيب خاصة مع إضافة شرائح الفلفل والطماطم إليه، يجعل له طعم مختلف، يمكنك تناوله بالخبز البلدي أو بجانبه أرز أبيض مفلفل، فمن الوجبات سريعة التحضير ففي غضون نصف ساعة يمكن تحضيره، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كيلو من اللحم الضأن المفروم جيدا.

½ كيلو من الممبار.

فص ثوم كبير مهروس.

بصله مفرومه.

ثمرة طماطم مبشورة ومصفاة جيدا.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ربع كوب بقسماط أو برغل ناعم، مصفى جيدا.

ملح بناء على ما ترغبين.

زنجبيل.

فلفل أسود.

كزبرة مجففة.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف الممبار جيدا مع التأكد من عدم وجود أي دهون.

ننقع الممبار في مزيج الدقيق، الخل، الليمون لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء.

ننقع الممبار في الماء والخل مرة أخرى لمدة نصف ساعة، نغسلها مرة أخرى، لكي تتأكد من عدم وجود أي روائح كريهة بها.

نحضر وعاء، نضيف إليه البصل، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، الطماطم، الزنجبيل، البقدونس، اللحم، نقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نحضر الممبار، نقوم بحشوه بخليط اللحم، ثم نفصل الأمعاء عن بعضها.

الطريقة الثانية