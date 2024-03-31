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ظهور كشوفات نقل النفوس.. اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عموم محافظات العراق
تقوم وزارة الداخلية من وقت إلى أخر بالإعلان عن بعض الوجبات التي تضم عدد المتقدمين في خدمة نقل النفوس، مما يبحث عنها الكثير من المواطنين العراقيين، إضافة إلى أن هذه الخدمة تُسهل كافة الأشخاص في تغيير وتعديل بياناتهم الشخصية وكذلك العمل على إرفاق المستندات الخاصة بقبولهم في مثل هذه الخدمة الأكثر تميزًا، ولذا يمكنك استخراج كشوفات نقل النفوس ومعرفة ما إذا تم قبولك أما لا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية استخراج اسماء نقل النفوس
تتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج نقل النفوس، التي تقوم وزارة الداخلية بإطلاقها، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمات نقل النفوس.
- اختيار الوجبة التي عليها الدور.
- بعدها يتم اختيار المحافظة المقيم بها المواطن.
- ثم يتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
مستندات التقديم في خدمة نقل النفوس
ومن أكثر المستندات التي يُرجى القيام بإحضارها وقت التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا للأتي:-
- يجب أن يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص المتقدم.
- نسخة من البطاقة الإنتخابية.
- تقديم صورة من السجل المدني
- نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- نسخة من محل السكن.
- إرفاق كافة المستندات صورة وأصلية للشخص المتقدم.