اقترب شهر رمضان المبارك فما يفصلنا عنه سوى أيام قليلة مما جعل الطلاب يتساءلون عن وقت دوام المدارس الصباحي 1445 خاصًة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أيام الدراسة وعدد أيام الإجازة خلال شهر رمضان، والجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث والأخير يتزامن موعده مع بداية شهر رمضان، لهذا سنعرض لكم خلال مقالنا جميع التفاصيل المتعلقة بالدوام الدراسي خلال الشهر الكريم، فتابعونا.

وقت دوام المدارس الصباحي 1445

وضعت وزارة التعليم السعودية جدولًا لأوقات الدوام الصباحي للمدارس خلال شهر رمضان المبارك مع مراعاة خصوصية هذا الشهر الفضيل، كما تم تحديد عدد أيام الإجازة خلال شهر رمضان، وسنوضح لكم مواعيد الدوام الصباحي في مختلف المدارس السعودية على النحو التالي:

يبدأ دوام مدارس الرياض في تمام الساعة 9 صباحًا.

دوام مدارس البنات في المدينة المنورة يبدأ من الساعة 9:30 صباحًا.

أما دوام مدارس البنين في المدينة المنورة يبدأ من الساعة 9:45 صباحًا.

في مدارس مكة المكرمة يبدأ الدوام الصباحي من الساعة 9 صباحًا.

يبدأ دوام كل من مدارس القصيم ونجران وتبوك وحائل في تمام الساعة 10 صباحًا.

الدوام الدراسي في شهر رمضان 1445

يرجع تحديد مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان المبارك إلى وزارة التعليم السعودية، ويحق لمدراء المدارس تحديد المواعيد المناسبة لكل مدرسة وفقًا لظروفها الخاصة مع الالتزام بعدم تجاوز المواعيد الجديدة عن المواعيد الأساسية بساعتين، وقد حددت وزارة التعليم دوامًا خاصًا بشهر رمضان في المدارس سنويًا لمراعاة الطلاب والطالبات أثناء فترة الصيام وذلك على النحو التالي:

يبدأ الدوام الرمضاني في المدارس من يوم 1 رمضان 1445 وينتهي في يوم 18 رمضان.

حيث تبدأ بعدها إجازة عيد الفطر المبارك والتي تستمر حتى انتهاء إجازة العيد يوم الإثنين 15 أبريل 2024 الموافق 6 شوال 1445.

يتم تقليل وقت الحصة الدراسية إلى 35 دقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما يتم تقليل عدد ساعات الدوام المدرسي.

الدوام يكون بشكل حضوري وليس عن بعد.

كما تم إلغاء طابور الصباح في جميع المدارس خلال شهر رمضان لتخفيف الضغط على الطلاب.

حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان

انتشرت العديد من الأخبار حول قيام وزارة التعليم بتحويل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان، حيث أن أولياء الأمور يفضلون الدراسة عن بعد عبر الإنترنت من خلال المنصات الإلكترونية لتخفيف العبء عنهم وعن أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة، ولكن هناك بعض الفئات التي ترى أهمية التعليم الحضوري لتأثيره الإيجابي على الطلاب، ولكن حتى الآن لم تعلن الوزارة بشكل رسمي عن تحويل التعليم عن بعد في رمضان وأنه سيتم بشكل حضوري مع بعض التعديلات في جداول الحصص وطابور الصباح ومواعيد الدوام لتناسب الصيام.