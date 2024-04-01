تردد القنوات
مافيش قلق على اطفالك تاني.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد وشاهد بجودة عالية hd على النايل سات وعرب سات
يمكنك الآن ضبط جهازك لاستقبال تردد قناة توم وجيري 2024، الجديد وذلك من خلال القيام ببعض الأمور والتي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال، فلدى قناة توم وجيري العديد من المشاهدين و المتابعين ولذلك يهتمون بمعرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري، للاستمتاع بأفلام الكرتون و برامج الأطفال المتنوعة والتي ينتظرها الأطفال بمختلف أعمارهم.
تردد قناة توم وجيري 2024
وحتى تتمكن من استقبال قناة توم وجيري الجديدة، على جهاز الرسيفر الخاص بك عليك أولاً معرفة تردد قناة توم وجيري 2024، وهو:
- التردد: 12149
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
خطوات ضبط قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر الخاص بك
وبعد معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد، قم باتباع الخطوات التالية لاستقبالها على جهازك:
- تأكد من أن جهاز التلفاز و الرسيفر الخاص بك، يعملون بشكل جيد.
- ثم قم بالضغط على قائمة القنوات الموجودة بجهاز التحكم الخاص بالرسيفر.
- ثم بعد ذلك تظهر لك مجموعة من الاختيارات، قم بالضغط على خيار “التركيب أو التثبيت اليدوي”.
- قم باختيار القمر الصناعي “نايل سات.
- ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال التردد الجديد، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب، ومعدل الترميز في المكان المخصص لهم.
- وأخيرًا قم بالضغط على كلمة “بحث”، وانتظر قليلاً حتى استكمال البحث.
- وبعدها سيتم إضافة قناة توم وجيري الجديدة على جهازك.