“دمر مستقبله الرياضي”.. أزمة منشطات رمضان صبحي والعقوبات المتوقعة على اللاعب

احتل اسم رمضان صبحي كافة منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة المنشطات تواصلت مع الاتحاد وقامت بإرسال خطاب رسمي يفيد بأن العينة التي تم الحصول عليها من قبل اللاعب رمضان صبحي إيجابية، ويلعب صبحي في الوقت الحالي في نادي بيراميدز الرياضي.

منشطات رمضان صبحي

ويبدو أن تلك الأخبار انتشرت كالنار في الهشيم، فالكل يرغب في معرفة حقيقة الأمر، هل بالفعل تناول اللاعب المنشطات أم لا، فحسب تأكيدات الاتحاد المصري لكرة القدم هناك خطاب يؤكد إيجابية عينة اللاعب بالمنشطات، وهناك الكثير من الكتاب الصحفيين والنقاد الرياضيين الذين يؤكدون أن التقرير لا يثبت تناول المنشطات ولكن يمكن أن تكون العينة فاسدة، ولهذا سيتم أخذ عينة أخرى من اللاعب من أجل التأكد من النتيجة الأولى للتقرير الأول.

أثر وعقوبة المنشطات للاعبي كرة القدم

جديرًا بالذكر أن المنشطات تستخدم لكي تفرز هرمون التستوستيرون، والذي يساعد بشكل كبير على بناء العضلات وبالتالي إعطاء الجسم قوة أكبر، ولذلك تحسن الأداء الرياضي للاعب وتزيد من قوة العضلات والتحمل.

أما بالنسبة للعقوبات التي يتوقع أن يتم تطبيقها على اللاعب في حال ثبت أنه تعاطى المنشطات فهي التوقيف أربع سنوات كحد أقصى، ولكن يمكن أن تخفض تلك المدة في حالة تمكن اللاعب من إثبات أنه لم يكن متعمدًا أن يتناول المنشطات، أو في حالة كانت العينة ملوثة وثبت بالعينة الجديدة أن اللاعب لم يتناول المنشطات، أو في حالة تعاون اللاعب مع جهة التحقيق.