100000 زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 إيداع فوري للمشمولين برفع سلم الراتب .. شوف انت منهم ولا لا؟

أعلنت وزارة المالية في بيان لها يوم الأحد الماضي عن صرف 100000 زيادة رواتب المتقاعدين في العراق أي ستزيد رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات، وتم توفير التمويل اللازم لتوزيع هذه الزيادة على جميع المستفيدين في البلاد، حيث تهتم الوزارة بضمان حصول كل مستفيد على راتبه بالزيادة الأخيرة، وقد يتساءل الكثير من المواطنين عن قيمة راتب التقاعد بعد هذه الزيادة، لهذا سنوضح لكم جميع التفاصيل خلال مقالنا.

100000 زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تهتم الحكومة العراقية بشكل كبير بالمتقاعدين خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، ولهذا السبب قررت الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهم.

وقد أعلنت الوزارة عن تعديلات في سلم الرواتب بعد تلك الزيادة لتصبح كالآتي:

سيكون راتب الشخص الحاصل على 400 ألف بعد الزيادة 500 ألف.

راتب الشخص الذي يتقاضى 350 ألف سيصبح 500 ألف.

الشخص المتقاعد الذي كان يحصل على 600 ألف سيكون 725 ألف.

بينما راتب الشخص الذي يتقاضى 850 ألف سيصبح 950 ألف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

سيتم صرف الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية التي تبلغ حوالي 100 ألف دينار عراقي مع بداية كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن يوم صرف الرواتب مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم الذي يليه.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي يمكنك الاستعلام عن راتب التقاعد بسهولة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولًا قم بزيارة موقع وزارة المالية الرسمي.

أدخل اسم المستفيد ورقم الهوية الساري.

اختر خدمة الاستعلام عن الراتب.

اكتب جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

ثم اضغط فوق زر بحث.

وأخيرًا سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

الفئات المستحقة لزيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تأتي هذه الزيادة لتحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وتأثيرها الإيجابي على الحياة اليومية للجميع، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، وقد تشمل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق خمس فئات محددة وهم الأكثر حاجة لهذه الزيادة، تشمل هذه الفئات:

الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقل عن مليون دينار.

طلاب المدارس والجامعات.

الآباء والأمهات.

النساء الغير متزوجات.

المطلقات.

تمويل رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت الوزارة في بيان لها أن دائرة المحاسبة قامت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر مارس 2024، وسيتم العمل على إكمال إجراءات رفع الرواتب داخل مصرفي الرشيد والرافدين على بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأضافت أن جميع المتقاعدين الذين تلقوا رسالة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين يحب عليهم زيارة فروع المصارف أو استخدام منافذ الصرف الآلي لاستلام رواتبهم.