“الرواتب هتنزل بزيادة 100.000 دينار”.. “مصرف الرافدين” يُعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة
أصبحت رواتب المتقاعدين على وشك الإقتراب في جميع فروع مصرف الرافدين، مما أعلن مؤخرًا عن بدء عمليات الصرف مع بداية يوم 1 من شهر أبريل، اي لم يتبق سوى دقائق معدودة ليتمكن جميع المتقاعدين من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالزيادة الجديدة المقرة مؤخرًا بما تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم تطبيق الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية التي تختلف من متقاعد إلى أخر.
موعد صرف رواتب المتقاعدين
من المعتاد أن صرف رواتب المتقاعدين تكون مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، ليحصل عليها جميع المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى أنه من المتوقع بأن تكون عمليات الصرف غدًا الإثنين الموافق 1 من شهر أبريل 2024، وهي تشمل كافة المستفيدين لكي يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية من مختلف المصارف الحكومية العاملة في الدولة.
كيف استعلم عن رواتب المتقاعدين بالزيادة
جاءت خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قدرها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية.
- إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقاعد.
- الضغط مباشرة على زر “بحث”.
- وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة براتب التقاعدي.