“كم يوم اجازة؟؟”.. موعد اجازة عيد الفطر 2024 لموظفين القطاع الحكومي والعام وعدد ايامها
موعد اجازة عيد الفطر 2024
موعد اجازة عيد الفطر 2024، الالاف من الموظفين يترقبون الاعلان عن موعد اجازة عيد الفطر 2024 من قبل الجهات الرسمية والمختصة خاصة بعدما اوشك شهر رمضان على الانتهاء، حيث لم يتبقى سوى ايام قليلة وحدها من تفصلنا عن قدوم اولى ايام عيد الفطر المبارك وفقا للحسابات الفلكية، وسنتعرف معا على موعد الاجازة وعدد ايامها خلال السطور القادمة.
موعد اجازة عيد الفطر 2024
من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء قريبا عن موعد اجازة عيد الفطر 2024 لكافة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والجهاز الاداري للدولة أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها وعدد أيام الإجازة، ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر بداية من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، ليعود الموظفين إلى العمل يوم الأحد 14 أبريل.
موعد عيد الفطر 2024
ومن المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يكون موعد عيد الفطر 2024 بداية من يوم الاربعاء القادم، ولكن لاتزال الامة الاسلامية تنتظر نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لتحديد اولى ايام العيد بشكل رسمي.
رسائل عيد الفطر
- يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير متمنيًا لكم دوام الصحة والعافية.
- من بين جميع الأعياد هذا أفضلها لوجودكم معنا، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم يا أهل الخير، وأعاده الله علينا وعليكم.
- بمناسبة عيد الفطر المبارك ارفع إليكم عائلتي أحبتي اصدقائي زملائي أصدق الأماني وأجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير.
- جمعت لكم من الأمنيات ما يليق بكم وأرسلتها دعوات أرجوها لكم، كل عام وجميع الاحباب بألف خير وسلامة ان شاء الله.
- تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الفطر، كُل عام وأنتم بخير، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
- بمناسبة حلول العيد المبارك أهنئكم عائلتي بالعيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات متمنيًا لك السعادة والتوفيق في جميع شؤون حياتكم، والله ولي التوفيق.
- كل عام وأنتم بخير باسمي وباسم عائلتي أتقدم للأهل والأصدقاء والأمتين العربية والاسلامية بتهنئتكم بحلول عيد الفطر السعيد وتقبل الله طاعتكم.
- أرسل أصدق التهاني والتبريكات إليكم؛ بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم في أجمل حال.