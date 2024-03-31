“كم يوم اجازة؟؟”.. موعد اجازة عيد الفطر 2024 لموظفين القطاع الحكومي والعام وعدد ايامها

موعد اجازة عيد الفطر 2024، الالاف من الموظفين يترقبون الاعلان عن موعد اجازة عيد الفطر 2024 من قبل الجهات الرسمية والمختصة خاصة بعدما اوشك شهر رمضان على الانتهاء، حيث لم يتبقى سوى ايام قليلة وحدها من تفصلنا عن قدوم اولى ايام عيد الفطر المبارك وفقا للحسابات الفلكية، وسنتعرف معا على موعد الاجازة وعدد ايامها خلال السطور القادمة.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء قريبا عن موعد اجازة عيد الفطر 2024 لكافة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والجهاز الاداري للدولة أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها وعدد أيام الإجازة، ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر بداية من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، ليعود الموظفين إلى العمل يوم الأحد 14 أبريل.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يكون موعد عيد الفطر 2024 بداية من يوم الاربعاء القادم، ولكن لاتزال الامة الاسلامية تنتظر نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لتحديد اولى ايام العيد بشكل رسمي.

رسائل عيد الفطر