لينك مباشر كشوفاات اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس من محافظة الى أخرى الوجبة 137 138 139

أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات الاستعلام نقل النفوس الوجبة 137 138 139 إذ أن التعرف على الأسماء شيء هام وبإمكان الأشخاص الذين تقدموا بطلب بالوجبا الأخيرة أن يقومون بالاستعلام عن الأسماء الخاصة بهم عبر موقع حكومة المواطن ذلك الذي قامت بإعداده وزارة الداخلية حتى تسهل الخدمات على جميع المواطنين ويتمكنول من التقديم وملئ الاستمارات من خلال الموقع.

نقل النفوس الوجبة 137 138 139

وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية تم الموافقة على نقل النفوس الوجبة 137 حتى 139 بكافة المواطنين الذين قد تقدموا بطلبات من خلال حكومة المواطن الإلكترونية داخل بغداد، وكذلك المحافظات التي تم إدراج أسمائها بالقوائم ومراجعتهم لمديرية شؤون الأحوال المدنية داخل بغداد، وبإمكان الأشخاص الآن أن يقوموا بالاستعلام عن أسمائهم بشكل سهل وبسيط، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لذلك وهو كالآتي:

أولًا لابد من الدخول لموقع حكومة المواطن الإلكترونية.

ثم الضغط على خانة متابعة الطلبات السابقة.

اكتب بعد ذلك جميع البيانات التي تطلب منك من رقم الهوية والاسم والمهنة وتاريخ الميلاد ونوع الطلب.

انقر فوق خانة إرسال الطلب.

خطوات نقل النفوس

يمكن للأشخاص نقل النفوس الآن إلكترونيًا لأن الأمر أصبح أسهل ما يمكن بعدما قدمت وزارة الداخلية منصة حكومة المواطن التي عبرها يمكن تقديم طلب النفوس، مع تغيير اللقب أو حتى الانتقال ما بين المحافظات العراقية، وإليكم خطوات نقل النفوس وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول لموقع حكومة المواطن.

اضغط على كلمة تقديم الطلب.

املأ البيانات التي تطلب منك بالموقع من الاسم والمحافظة ورقم الهوية وبقية البيانات.

انقر فوق إرسال الطلب.

يتم مراجعة الطلب بعد ذلك من الوزارة إن كان الشخص متوفر به الشروط.

مستندات تغيير الاسم

تعد استمارة نقل النفوس من الاستمارات المتواجدة بواجهة موقع حكومة المواطن، ويقوم الشخص بملء البيانات التي تطلب منه مع إرفاق المستندات وهي كالآتي:

أولًا صورة البطاقة السكنية.

ثانيًا نسخة البطاقة الوطنية.

صورة البطاقة الانتخابية.

نسخة الأحوال المدنية.

خدمة نقل النفوس

تعد خدمة نقل النفوس هي إحدى الخدمات التي بإمكان المواطنين عبرهم أن يغيروا مكان المحافظة الحاصلين منها على الدعم، والمسجلة داخل وزارة الشؤون لمحافظة أخرى، بعدما يقدم طلب يكون مرفق بالمستندات، ولقد أعلنت وزارة الداخلية القائمة، وبإمكان الأشخاص الإطلاع عليهم.