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“مش هتصدق الفرق“ طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 ذو المميزات الرائعة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 17 دقيقة
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واتساب الذهبي 2024
واتساب الذهبي 2024

طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 ذو المميزات الرائعة

  • الدخول الى الموقع الرسمي لواتساب الذهبي عن طريق البحث عنه على جوجل أو فاير فوكس.
  • ستجد الواتساب الذهبي متوافر بعدة ألوان لكل منهم مواصفات خاصة وهم الأزرق والأخضر والعنابي.
  • حدد النوع الذي تريد تحميله ثم اضغط على رابط تحميل الملف.
  • احفظ ملف APK الخاص بالتطبيق ثم افتحه من هاتفك.
  • تأكد أولا من تفعيل خاصية السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة من إعدادات الهاتف.
  • تثبيت التطبيق على الجهاز ثم فتحه وإنشاء الحساب عبر إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة.
  • سيصلك رسالة تتضمن الرمز المرئي للتحقق قم بكتابته في المكان الفارغ.
  • ستبدأ خطوات إعداد البروفايل قم باتباعها وابدأ باستخدام التطبيق.
واتساب الذهبي 2024
واتساب الذهبي 2024
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 17 دقيقة
0

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