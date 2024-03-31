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“مش هتصدق الفرق“ طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 ذو المميزات الرائعة
واتساب الذهبي 2024، تطبيق الواتساب الأصلي يفتقد لبعض الامتيازات التي تضمن له مزيد من الخصوصية وتسلية ومتعة أكبر، لذا يلجأ الكثيرون الى استخدام واتساب الذهبي الذي تتوافر به الكثير من الإضافات الرائعة التي جعلته تطبيق الدردشة المفضل لقطاع عريض من الناس، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أبرز مميزات التطبيق وطريقة تحميله على الهاتف.
طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 ذو المميزات الرائعة
واتساب الذهبي يمكن تحميله بسهولة ومن ثم الاستمتاع بالدردشة من خلاله للاستفادة من مزاياه الرائعة التي يتمتع بها، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الرسمي لواتساب الذهبي عن طريق البحث عنه على جوجل أو فاير فوكس.
- ستجد الواتساب الذهبي متوافر بعدة ألوان لكل منهم مواصفات خاصة وهم الأزرق والأخضر والعنابي.
- حدد النوع الذي تريد تحميله ثم اضغط على رابط تحميل الملف.
- احفظ ملف APK الخاص بالتطبيق ثم افتحه من هاتفك.
- تأكد أولا من تفعيل خاصية السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة من إعدادات الهاتف.
- تثبيت التطبيق على الجهاز ثم فتحه وإنشاء الحساب عبر إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة.
- سيصلك رسالة تتضمن الرمز المرئي للتحقق قم بكتابته في المكان الفارغ.
- ستبدأ خطوات إعداد البروفايل قم باتباعها وابدأ باستخدام التطبيق.
أهم مميزات واتساب الذهبي 2024
هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب الذهبي والتي جعلته أحد أهم برامج الدردشة عند المستخدمين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مميزات واتساب الذهبي 2024 :
- إمكانية إخفاء مشاهدة الحالة لجهات الاتصال وكذلك علامة استلام الرسائل وعلامة القراءة.
- إخفاء “typing” التي تظهر أثناء كتابتك للرسالة.
- تحميل حالات الواتساب لجهات الاتصال على هاتفك.
- ارسال رسائل لعدد كبير من جهات الاتصال في التوقيت ذاته.
- جدولة الرسائل لإرسالها في الوقت الذي تريده وتحدده مسبقا.