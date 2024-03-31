“الان احجز “nid-moi.gov.iq”رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024والشروط المطلوبة

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، فى العراق، حيث أعلنت مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في العراق عن إجراءات حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، وتعمل الوزارة على تقديم الفرصة للمواطنين لتقديم طلباتهم للحصول عليها عبر مواقعىالإنترنت من خلال ملء استمارة الحجز، ومن أجل الحصول على البطاقة، يتوجب على المتقدم توفير عدد من المتطلبات الأساسية، ومن اهمها أن يكون المتقدم مواطنا يحمل الجنسية العراقية، ويجدر الإشارة إلى أن البطاقة الوطنية تعتبر وثيقة هوية بديلة لجواز السفر، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على البطاقة الوطنية.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة فى العراق 2024:

لكي تحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، يجب أن تقوم ببعض الخطوات المحددة من قبل اتباع التالى:

زيارة موقع شؤون البطاقة الوطنية على الإنترنت.

ستظهر لك استمارة البطاقة الوطنية التي يجب عليك ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إكمال استمارة الحجز، ستقوم بدفع الرسوم المالية المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية إلكترونيًا.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة المتاحة في الموقع.

قم بالضغط على زر “إرسال”. سيتم إرسال طلبك ومعلوماتك الشخصية للجهات المختصة لمعالجتها والرد عليك في وقت لاحق.

يجب أن تكون مستعداً للانتظار حتى تتلقى رداً من الجهات المعنية بخصوص حجز البطاقة الوطنية.

شروطالحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق:

لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، هناك عدد من الشروط والاشتراطات التي يجب توافرها. بعض هذه الشروط هي كما يلي: