لولو صايمة ياولاد.. تردد قناة وناسة Wanasah بإشارة قوية وصورة واضحة

اشتهرت قناة وناسة أطفال بمحتواها المميز والجذاب الذي يتم عرضه على مدار اليوم دون توقف، مما عملت على جذب ملايين الأطفال والمتابعين حول دول العالم العربي، وأصبحت الأكثر تشويقًا لكي يُشاهدها العديد من الأشخاص، فضلاً عن أن القناة تقوم بعرض العديد من الأناشيد الدينية والبرامج الترفيهية والتعليمية الأكثر تميزًا على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة فهو 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

ويمكن مشاهدة قناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي لوناسة هو 11270.

استقطاب القناة الخاصة بوناسة فهو رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال الجديد 2024؟

تقدم قناة وناسة بعض الأغاني الأكثر مرحًا وتشويقًا لدى ملايين المتابعين ومنها “أغنية يا لولو فين النونو، وينك يا لولو، جزمت لولو اتسرقت، لولو عايزة ماما، لولو الشطورة، لوليات صغار”.