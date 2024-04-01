تكنولوجيا

“بخطوات سهلة ومضمونة 100%“خطوات شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2024.. اشحن واستمتع

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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شدات ببجي
شدات ببجي

يمكنكم شحن شدات ببجي عبر موقع midasbuy بخطوات سهلوة وبسيطة نوضحها لكم بالتفصيل فيما يلي :

  • من محرك البحث جوجل اكتب اسم الموقع midasbuy.
  • سيظهر لك الموثع في نتائج البحث قم بالدخول عليه ثم اضغط على “شراء”.
  • سيطلب منك إدخال الرقم التعريفي أو الآي دي في الخانة المخصصة.
  • ستجدد عدة خيارات لعدد الشحنات والمقابل المطلوب دفعه.
  • حدد ما تريد، ثم اختر الطريقة التي تفضلها للدفع الالكتروني.
  • سيتم إعلامك بنجاح عملية الشحن وبالتالي يمكنك بدء اللعبة والاستمتاع بعدد كبير من الشدات.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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