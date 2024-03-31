قناة Karamesh نزل تردد قناة كراميش أطفال الجديد 2024 وعيش اللحظة دون توقف

أصبحت قناة كراميش أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي يرغب ملايين المتابعين حول العالم في استقبالها ومشاهدة كافة البرامج التي تقوم بإذاعته، إضافة إلى الأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة المقدمة لعدد كبير من المشاهدين، خاصة وأن القناة تقوم على تقديم برامج تعليمية وتثقيفية مميزة، يمكن الإطلاع على ترددها الجديد بجميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال 2024

يمكنك ضبط قناة كراميش أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

التردد الخاص بقناة كراميش يكون 1140.

معدل ترميز قناة كراميش يكون 27500.

استقطاب قناة كراميش يكون أفقي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 النايل سات

ويمكن كذلك مشاهدة قناة كراميش أطفال الجديد على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11390.

معدل الترميز لقناة كراميش يكون 27500.

استقطاب قناة كراميش فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيف انزل قناة كراميش الجديد 2024 النايل سات والعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة كراميش أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-